Yetersiz su tüketimi yağlanmayı artırıyor! İşte metabolizmayı canlandırmanın 7 etkili yolu!

Her gün düzenli hareket edin



Gün içerinde hareketsiz kalmak metabolizma hızımızı düşüren en önemli sebeplerinden biridir. Günde 8 saat bilgisayar başında oturduktan sonra evimize gidip yemek yiyip iki-üç saat de televizyon karşısında vakit geçiriyorsak ne yazık ki kaçınılmaz sonuç metabolizmamız yavaşlayacaktır. Bu nedenle mutlaka hayatınıza hareketi katmalısınız. İlle de spor salonuna gitmeye gerek yok.

İster her gün 30-45 dakikalık yürüyüş, ister keyif aldığınız, kendinizi zorlamayacağınız hareketler yapın yeter ki her gün aktif olmaya çalışın. Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlığımızı idame etmemiz için önerdiği egzersiz süresi de haftada 150 dakika orta yoğunluktaki fiziksel aktivitedir. Haftada 3-4 gün 30-45 dakikalık tempolu yürüyüşler fayda sağlayacaktır.