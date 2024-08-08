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Yetersiz su tüketimi yağlanmayı artırıyor! İşte metabolizmayı canlandırmanın 7 etkili yolu!

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#Metabolizma Hızı#Metabolizma#Kilo
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 14:06

Beslenme alışkanlığından egzersize, sağlık sorunlarından ilaçların yan etkilerine, hormonal düzensizlikten menopoza dek birçok faktörün metabolizma hızını etkilediğini ve kilo vermeyi zorlaştırdığını biliyor muydunuz?