Yeterince tüketmiyoruz, neleri kaçırıyoruz? Deniz ürünleri tüketim rehberi: Hangileri faydalı, hangileri riskli?

Ton balığı
Ton balığının faydalarından biri yüksek oranda omega-3 yağı içermesidir ancak dezavantajı, bazı çeşitlerinin çok fazla cıva içermesidir.
Consumer Reports, 2023 yılında marketlerden satın alınan birçok konserve ton balığı markasındaki cıva seviyelerini analiz etmişti. Consumer Report'un güvenlik uzmanlarına göre, hamile olan kişiler konserve ton balığı yemekten tamamen kaçınmalı ve bunun yerine düşük cıvalı balık tüketmeye odaklanmalıdır.
Sağlık yetkililerine göre, aşağıdaki balıklarda cıva oranı o kadar yüksektir ki, bu balıklardan tamamen kaçınmalısınız: