Yeterince tüketmiyoruz, neleri kaçırıyoruz? Deniz ürünleri tüketim rehberi: Hangileri faydalı, hangileri riskli?

Ne kadar deniz ürünü yemelisiniz?

Sağlık yetkililerine göre, çoğu çocuk ve yetişkin her hafta en az iki porsiyon düşük cıvalı deniz ürünü yemelidir. Ancak porsiyon boyutları yaşa bağlı olarak değişir.

- Yetişkinler ve gençler: Bir porsiyon pişmiş balık yaklaşık 113 gramdır.

- 1-3 yaş arası çocuklar: Bir porsiyon yaklaşık 28 gram dır.

- 4-7 yaş arası çocuklar: Bir porsiyon yaklaşık 57 gram dır.

- 8-10 yaş arası çocuklar: Bir porsiyon yaklaşık 85 gram dır.