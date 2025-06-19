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Yeterince tüketmiyoruz, neleri kaçırıyoruz? Deniz ürünleri tüketim rehberi: Hangileri faydalı, hangileri riskli?

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#Deniz Ürünleri#Balık#Cıva İçeren Balıklar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 09:33

Deniz ürünleri, vitamin, mineral ve proteinle doludur. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu ancak üretemediği kritik bir besin olan omega-3 yağ asitleri için mükemmel bir kaynaktır. Araştırmalar balık yemenin beyin, göz ve kardiyovasküler sağlığınız için iyi olduğunu gösteriyor Uzmanlar yetişkinlerin her hafta en az iki porsiyon balık yemesini öneriyor. FDA da yetişkinlerin haftada iki kez 85–140 gram düşük cıvalı balık yemelerini öneriyor.