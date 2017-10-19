MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Fotogaleri Haberleri Yasam Haberleri Nasil Yapilir Haberleri Yeşillikleri uzun süre muhafaza edebilmeniz mümkün mü?
GeriNasil Yapilir Yeşillikleri uzun süre muhafaza edebilmeniz mümkün mü?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Nasil Yapilir
 

Yeşillikleri uzun süre muhafaza edebilmeniz mümkün mü?

Hepimizin bildiği gibi mutfaklarda en çok israf olan yiyecekler maydanoz, dereotu, taze nane gibi yeşilliklerdir. Peki yeşillikleri uzun süre muhafaza edebilmeniz mümkün mü?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Hepimizin bildiği gibi mutfaklarda en çok israf olan yiyecekler maydanoz, dereotu, taze nane gibi yeşilliklerdir. Peki yeşillikleri uzun süre muhafaza edebilmeniz mümkün mü?Biraz dikkat ve biraz da özen göstererek yeşillikleri uzun süre muhafaza edebiliyoruz aslında.Öncelikle alışveriş sırasında küçük demetleri tercih etmelisiniz. Yeşillikleri mutlaka buzdolabında saklayın. Açıkta kalan yiyecekler diriliğini kaybeder ve dolap içinde koku oluşturur.

Kaynak: www.tulayca-yemek.com

2
Abone Olgoogle-news

Islak bir yeşilliği naylon torba ile buzdolabına koyarsanız birkaç gün içinde yarısı yenmez hale gelir. Bunun yerine, yeşillikleri önce kurutup sonra da kağıt havluya sararak naylon torbanın içinde buzdolabına koymalısınız. Bu şekilde birkaç gün daha taze kalacaktır.

Her türlü yiyeceği saklamak için vakumlu saklama kaplarından da yararlanılabilir. Bunlar hava akımını durdurduğu için yiyeceğin taze kalma süresini uzatır.Ayrıca; saklama kabının zemininde su birikintisi olmamalı, çünkü yiyeceklerin çürümesine sebep olur.

Kaynak: www.tulayca-yemek.com

3
Abone Olgoogle-news

Yeşilliklerin uzun süre dayanmalarını istiyorsanız eğer, size bir önerim olacak;Önce yeşillikleri iyice yıkayın ve kurutucuda ya da havlu kağıt üzerine sererek iyice kurumalarını sağlayın.

Bir çay bardağına yarısına kadar su doldurun ve içine sığabilecek bir ebatta kavanozun kapağının iç tarafına oturtun.

Kaynak: www.tulayca-yemek.com

4
Abone Olgoogle-news

Çay bardağının içine yeşillikleri koyun ve üzerine kavanozu ters şekilde kapatın.

Kavanozun kapağını sıkı bir şekilde kapatın ve çok sıcak olmayan bir yerde bekletin. Yaklaşık olarak 2-3 haftaya kadar bu şekilde taze kalmalarını sağlayabilirsiniz.

Kaynak: www.tulayca-yemek.com

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi