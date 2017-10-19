Yeşillikleri uzun süre muhafaza edebilmeniz mümkün mü?
Hepimizin bildiği gibi mutfaklarda en çok israf olan yiyecekler maydanoz, dereotu, taze nane gibi yeşilliklerdir. Peki yeşillikleri uzun süre muhafaza edebilmeniz mümkün mü?
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1
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Hepimizin bildiği gibi mutfaklarda en çok israf olan yiyecekler maydanoz, dereotu, taze nane gibi yeşilliklerdir. Peki yeşillikleri uzun süre muhafaza edebilmeniz mümkün mü?Biraz dikkat ve biraz da özen göstererek yeşillikleri uzun süre muhafaza edebiliyoruz aslında.Öncelikle alışveriş sırasında küçük demetleri tercih etmelisiniz. Yeşillikleri mutlaka buzdolabında saklayın. Açıkta kalan yiyecekler diriliğini kaybeder ve dolap içinde koku oluşturur.
Kaynak: www.tulayca-yemek.com
2
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Islak bir yeşilliği naylon torba ile buzdolabına koyarsanız birkaç gün içinde yarısı yenmez hale gelir. Bunun yerine, yeşillikleri önce kurutup sonra da kağıt havluya sararak naylon torbanın içinde buzdolabına koymalısınız. Bu şekilde birkaç gün daha taze kalacaktır.
Her türlü yiyeceği saklamak için vakumlu saklama kaplarından da yararlanılabilir. Bunlar hava akımını durdurduğu için yiyeceğin taze kalma süresini uzatır.Ayrıca; saklama kabının zemininde su birikintisi olmamalı, çünkü yiyeceklerin çürümesine sebep olur.
Kaynak: www.tulayca-yemek.com
3
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Yeşilliklerin uzun süre dayanmalarını istiyorsanız eğer, size bir önerim olacak;Önce yeşillikleri iyice yıkayın ve kurutucuda ya da havlu kağıt üzerine sererek iyice kurumalarını sağlayın.
Bir çay bardağına yarısına kadar su doldurun ve içine sığabilecek bir ebatta kavanozun kapağının iç tarafına oturtun.
Kaynak: www.tulayca-yemek.com
4
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Çay bardağının içine yeşillikleri koyun ve üzerine kavanozu ters şekilde kapatın.
Kavanozun kapağını sıkı bir şekilde kapatın ve çok sıcak olmayan bir yerde bekletin. Yaklaşık olarak 2-3 haftaya kadar bu şekilde taze kalmalarını sağlayabilirsiniz.