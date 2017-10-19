Yeşillikleri uzun süre muhafaza edebilmeniz mümkün mü?

Islak bir yeşilliği naylon torba ile buzdolabına koyarsanız birkaç gün içinde yarısı yenmez hale gelir. Bunun yerine, yeşillikleri önce kurutup sonra da kağıt havluya sararak naylon torbanın içinde buzdolabına koymalısınız. Bu şekilde birkaç gün daha taze kalacaktır.



Her türlü yiyeceği saklamak için vakumlu saklama kaplarından da yararlanılabilir. Bunlar hava akımını durdurduğu için yiyeceğin taze kalma süresini uzatır.Ayrıca; saklama kabının zemininde su birikintisi olmamalı, çünkü yiyeceklerin çürümesine sebep olur.



Kaynak: www.tulayca-yemek.com