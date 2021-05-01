Yeşil eriğin faydaları nelerdir? İşte yeşil eriğin vücuda etkileri
Erik, yaz aylarının en sevilen meyvelerinden biri. Ayrısa sağlık için faydaları meyvelerin de başında geliyor ve kalorisi de oldukça düşük. Peki yeşil eriğin faydaları nelerdir? İşte yeşil eriğin vücuda etkileri...
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Yaz aylarının habercisi olan erik, sağlık için oldukça yararlı bir meyve. İçerisinde öz ve cilt sağlığında büyük görevleri olan A vitamini, kanın akışkanlığında görevli K vitamini, osmalit basınç ve su dengesini sağlayan sodyum, potasyum minerali, stres karşıtı mineral olan magnezyum da erikte önemli ölçüde bulunuyor. Ayrıca kalsiyum içeren erik, demir açısından da oldukça zengin. Yoğun lif yapısına da sahip olan eriğin sindirim sistemi üzerindeki etkisi tartışmasız çok büyük. Diyetisyen Nil Şahin Gürhan, yeşil eriğin faydalarını sıraladı.
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Yeşil eriğin faydaları
Bağışıklık sisteminin oluşmasında ve korunmasında yardımcıdır.
Düzenli olarak yeşil erik yemek diş etlerini güçlendirir. Diş sağlığının oluşmasında ve korunmasında etki gösterir.
Sindirimin düzenli ve yeterli ölçüde çalışmasını sağlar, kabızlığı önler. Yeşil erik sindirilebilir lif açısından zengin olduğundan, mide gazı, kabızlık ve gaz problemine karşı etkilidir.
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Fit ve sıkı bir vücut için erik bire bir. Bağ dokusunu güçlendirmede ve böylece daha sıkı bir vücuda sahip olmada yeşil erik etkilidir. C vitamini insan vücudunda bağ dokularının sıkı kalmasında yardımcı olur. Böylece vücudunuzun sıkı, genç, sağlıklı ve uygun görünümlü olmasında yardımcıdır.
Demir eksikliğini önlemede ve tedavi sürecinde yardımcıdır. Yeşil erik vücudun kan yapmasına yardımcı olur. Ayrıca, anemi gibi kırmızı kan hücrelerinin eksikliği ile ilgili hastalıklar erikteki zengin C vitamini ve demir içeriği nedeniyle engellenmekte etkili olmaktadır.
Kilo vermek istediğinizde de yeşil erik tüketin. Yeşil erik tükettiğinizde kan şekeri düzeyleri olumlu etkilenir. Erik yedikten sonra kan glikozu ortada görünmektedir. Kan şekeri ne kadar dengeli seyrederse kilo vermek o kadar dengeli ve sürekli olur.
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Vücut içi hasarını önler. Yeşil erik yüksek miktarda antioksidan içerdiği için beyin ve kandaki hücrelerin zarar görmesini önler.
Yaşlılarda düzenli olarak yeşil erik tüketmenin görme sorunlarını önlediği düşünülmektedir.
Akciğerlerin bakımı ve sağlığında etkilidir. Yeşil erik yiyenlerin astım, akciğer kanseri, soğuk algınlığı, öksürük ve çok kronik akciğer sorunları gibi akciğer sorunlarından uzak kaldığı araştırmalarca saptanmıştır.