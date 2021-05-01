Yeşil eriğin faydaları nelerdir? İşte yeşil eriğin vücuda etkileri

Fit ve sıkı bir vücut için erik bire bir. Bağ dokusunu güçlendirmede ve böylece daha sıkı bir vücuda sahip olmada yeşil erik etkilidir. C vitamini insan vücudunda bağ dokularının sıkı kalmasında yardımcı olur. Böylece vücudunuzun sıkı, genç, sağlıklı ve uygun görünümlü olmasında yardımcıdır.



Demir eksikliğini önlemede ve tedavi sürecinde yardımcıdır. Yeşil erik vücudun kan yapmasına yardımcı olur. Ayrıca, anemi gibi kırmızı kan hücrelerinin eksikliği ile ilgili hastalıklar erikteki zengin C vitamini ve demir içeriği nedeniyle engellenmekte etkili olmaktadır.



Kilo vermek istediğinizde de yeşil erik tüketin. Yeşil erik tükettiğinizde kan şekeri düzeyleri olumlu etkilenir. Erik yedikten sonra kan glikozu ortada görünmektedir. Kan şekeri ne kadar dengeli seyrederse kilo vermek o kadar dengeli ve sürekli olur.