Yerli Malı Haftası anlam ve önemi nedir? İşte, 1, 2, 3 kıtalık kısa Yerli Malı Haftası şiirleri
Okullarda 12- 18 Aralık tarihlerinde kutlanan Yerli Malı Haftası başladı. Çocuklara tutumlu olmanın ve yerli ürünlerinin değerinin anlatıldığı Yerli Malı Haftası etkinliklerle kutlanıyor. Peki, Yerli Malı Haftası anlam ve önemi nedir? İşte 1, 2, 3 kıtalık kısa Yerli Malı Haftası şiirleri...
Tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve Türk malı ürünleri tanımanın öneminin anlatıldığı Yerli Malı Haftası 12- 18 aralık tarihlerinde gerçekleşiyor. Ülkemizde tüm okullarda hazırlanan Yerli Malı Haftası etkinlikleriyle çocukların tüketim konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Peki, Yerli Malı Haftası anlam ve önemi nedir, nasıl kutlanır? İşte, 1, 2, 3 kıtalık kısa Yerli Malı Haftası şiirleri...
YERLİ MALI HAFTASI ANLAM VE ÖNEMİ
I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.
Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.
Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.
YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Okullarda 12 – 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan bu haftada tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilir. Şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır.
YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ
İşte bu anlamlı günde çocukarınızla paylaşabileceğiniz Yerli Malı Haftası şiirleri...
YERLİ MALI
Üstüm, başım, İçim, dışım. Ayakkabım yerli malı...Vatanını seven insan, Yerli malı kullanmalı.Neden param avuç avuç Yabancıya gitsin bütün?O paralar diken olur, Canımızı yakar bir gün.Yerli malı duruyorken Yabancıya bakar mıyım?İşçimizin emeğini Bile bile yıkar mıyım?Çeşidi az olsa bile, Yerli malı, vatan malıBaşka türlü düşünenler Varlığından utanmalı.
Hakkı SUNAT
YERLİ MALI
Üstüm, başım, İçim, dışım. Ayakkabım yerli malı...Vatanını seven insan, Yerli malı kullanmalı.Neden param avuç avuç Yabancıya gitsin bütün?O paralar diken olur, Canımızı yakar bir gün.Yerli malı duruyorken Yabancıya bakar mıyım?İşçimizin emeğini Bile bile yıkar mıyım?Çeşidi az olsa bile, Yerli malı, vatan malıBaşka türlü düşünenler Varlığından utanmalı.
Hakkı SUNAT
YURDUMUZDA YETİŞİR
Meyvenin en tatlısıSebzenin kat katlısıBuğdayların en hasıYurdumuzda yetişir.Çilek,vişne,portakal.Çeşit çeşit elmalarİncir dersen,içi balYurdumuzda yetişir.Erik,badem,zerdali.Ya, duta ne demeli?Ayva,üzüm,şeftaliYurdumuzda yetişir.Mandalina,ayvalarKavun,karpuz ve de nar.Pırasa,karnabaharYurdumuzda yetişir.Bunu herkes bilmeli.Yurda hizmet etmeli.Kalkınmak istiyorsakYerli mal tüketmeli
Ülkü Duysak
EKMEK TASARRUFU
Ekmek bir nimettirSoframıza berekettirNimetimizi atmayalımBereketimizi azaltmayalımAllah verdi ekmeğiElhamdülillah yemeyiÇok şükür öğrendikBiz tasarruf etmeyi
YERLİ MALI VE TUTUM
Arpa, buğday isteyen,Tarlaya tohum eker,Gelecek kaygısınıAkıllı olan çeker.Ben ibretle bakarımArıya, karıncayaParamın bir kısmınıAtarım kumbaraya.Yurduma hizmet içinHer zaman tutumluyumYerli malı giyerim,Ben bir Türk çocuğuyum.
Mustafa Yılmazkaya
TUTUMLU OL
Zengin olmak istiyorsanBirazcık tutumlu ol.Akıllıyım diyorsan,Birazcık tutumlu ol.Dolu dolu geçir zamanıTükenir para harmanı,İstersen derde dermanıBirazcık tutumlu ol.Cimrilik kötü bilinir,Yerinde harcamak güzeldirAğaç yaş iken eğilir,Birazcık tutumlu ol.
İsmail SAĞIR
SAĞLIK, PARA VE TUTUM
Sağlık, para dünyada,Çok kıymetli iki şey.Bunları bulamamak,Kimbilir ne acı şey.Birini elde etmek,Mümkündür çalışmakla.Öteki kazanılır,Vücuduna bakmakla.Tutum demek kazancın,Birazını arttırmak,Hasislik değildir ha,Kararında kullanmak.Zaman, eşya, paranı,Sade bu hafta değil;Bütün ömür boyunca,İyi harcamayı bil.
Meyvenin en tatlısıSebzenin kat katlısıBuğdayların en hasıYurdumuzda yetişir.Çilek,vişne,portakal.Çeşit çeşit elmalarİncir dersen,içi balYurdumuzda yetişir.Erik,badem,zerdali.Ya, duta ne demeli?Ayva,üzüm,şeftaliYurdumuzda yetişir.Mandalina,ayvalarKavun,karpuz ve de nar.Pırasa,karnabaharYurdumuzda yetişir.Bunu herkes bilmeli.Yurda hizmet etmeli.Kalkınmak istiyorsakYerli mal tüketmeli
Ülkü Duysak
EKMEK TASARRUFU
Ekmek bir nimettirSoframıza berekettirNimetimizi atmayalımBereketimizi azaltmayalımAllah verdi ekmeğiElhamdülillah yemeyiÇok şükür öğrendikBiz tasarruf etmeyi
YERLİ MALI VE TUTUM
Arpa, buğday isteyen,Tarlaya tohum eker,Gelecek kaygısınıAkıllı olan çeker.Ben ibretle bakarımArıya, karıncayaParamın bir kısmınıAtarım kumbaraya.Yurduma hizmet içinHer zaman tutumluyumYerli malı giyerim,Ben bir Türk çocuğuyum.
Mustafa Yılmazkaya
TUTUMLU OL
Zengin olmak istiyorsanBirazcık tutumlu ol.Akıllıyım diyorsan,Birazcık tutumlu ol.Dolu dolu geçir zamanıTükenir para harmanı,İstersen derde dermanıBirazcık tutumlu ol.Cimrilik kötü bilinir,Yerinde harcamak güzeldirAğaç yaş iken eğilir,Birazcık tutumlu ol.
İsmail SAĞIR
SAĞLIK, PARA VE TUTUM
Sağlık, para dünyada,Çok kıymetli iki şey.Bunları bulamamak,Kimbilir ne acı şey.Birini elde etmek,Mümkündür çalışmakla.Öteki kazanılır,Vücuduna bakmakla.Tutum demek kazancın,Birazını arttırmak,Hasislik değildir ha,Kararında kullanmak.Zaman, eşya, paranı,Sade bu hafta değil;Bütün ömür boyunca,İyi harcamayı bil.