Yeni varyantlar alarm veriyor: Acil servislere başvurular arttı! Grip sanılıyor, boğazı ‘jilet gibi’ yakıyor

NASIL ÖNLEMLER ALINMALI?
Her ne kadar yeni varyantlar genel olarak daha hafif seyretse de, hızlı yayılmaları ve bazı vakalarda ağır semptomlara neden olmaları nedeniyle toplumsal farkındalık büyük önem taşıyor. Uzmanlar, panik yapmadan ancak bilinçli bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini vurguluyor. İşte alınması gereken başlıca önlemler:
Kapalı ve kalabalık ortamlarda maske takmak
Hastalık belirtisi olanların okula veya işe gitmemesi
İyi havalandırılmış ortamlarda bulunmak
El hijyenine dikkat etmek
Risk grubundaki bireylerin korunma önlemlerini artırması
CDC’nin güncellenmiş aşı takvimine göre, 6 ay ve üzerindeki bireylerin 2025-2026 sezonu için COVID-19 aşılarını güncellemeleri öneriliyor. Aşı, özellikle ağır hastalık riskini azaltmada hâlâ en etkili yöntem olarak kabul ediliyor.