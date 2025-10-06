Yeni varyantlar alarm veriyor: Acil servislere başvurular arttı! Grip sanılıyor, boğazı ‘jilet gibi’ yakıyor

TEST POLİTİKASI DEĞİŞTİ, ACİL SERVİSLER ÖN PLANDA

Pandeminin ilk dönemlerinde uygulanan yaygın test merkezleri ve COVID-19 poliklinikleri büyük ölçüde kapanmış durumda. Türkiye’de tanı daha çok hastanelerin laboratuvarlarında yapılan PCR testleri ya da evde uygulanan antijen testleriyle konuluyor.

Özellikle semptomu olan kişilerin izolasyona dikkat etmesi ve test sonucu netleşene kadar sosyal teması sınırlaması gerektiği belirtiliyor.