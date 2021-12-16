Fotoğraflar: iStock/ Pixabay/ Alamy
Yeni varyant Omicron belirtileri nelerdir, hangi ülkelerde görüldü? Omicron varyantı ile ilgili detaylı bilgiler
Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan yeni varyant omicron belirtileri hakkında bilgiler araştırılmaya devam ediyor. Delta'dan sonra yeni varyantın nasıl bulaştığı ve nerelerde görüldüğü dahil pek çok bilgi merak ediliyor. Son olarak Türkiye'de de ortaya çıkan yeni varyant omicron nedir, nelirtileri nelerdir? İşte Omicron varyantının görüldüğü ülkeler...
Yeni varyant Omicron hakkında, semptomları ve etkilerini daha net anlamamızı sağlayabilecek ön veriler ortaya çıkmaya başlıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Omicron varyantının daha fazla yayılabileceğini ve "çok yüksek" bir küresel risk oluşturduğunu söyledi. Sağlık kurumu da buna "endişe verici bir değişken" adını verdi. Bilim adamları ve uzmanlar, varyantın ilk bildirildiği Güney Afrika'dan gelen verileri dikkatle izliyorlar.
Omicron varyantı belirtileri nelerdir?
Raporun bulguları, farklı koronavirüs türünden ilk şüphelenenlerden biri olan Güney Afrika'daki bir doktorun bulgularıyla örtüşüyor. Dr Angelique Coetzee, Omicron varyantının semptomlarının hafif olduğunu ve evde tedavi edilebileceğini söyledi.
Özel bir pratisyen ve Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Coetzee, Reuters'e 18 Kasım'da kliniğinde "çok hafif" de olsa baskın Delta varyantından farklı semptomlar gösteren yedi hasta fark ettiğini söyledi.
Özel bir pratisyen ve Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Coetzee, Reuters'e 18 Kasım'da kliniğinde "çok hafif" de olsa baskın Delta varyantından farklı semptomlar gösteren yedi hasta fark ettiğini söyledi.
Omicron varyantı hangi ülkelerde görüldü?
Covid-19 virüsü Delta'dan sonra bir kez daha mutasyon geçirdi. Omicron adı verilen yeni varyant kısa süredir birçok ülkeye yayıldı. Dünya genelinde 5 milyondan fazla insanın hayatına mal olan virüsle mücadele sürerken Güney Afrika'da ortaya çıkan bu varyant, Afrika, İsrail ve Hong Kong’dan sonra Belçika, Almanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde de tespit edildi.
Omicron varyantı Türkiye'de...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye'de de 'Omicron' varyantının görüldüğünü bilgisini verdi. "Omicron varyantı bizde var, şu ana kadar 6 vaka tespit edildi, 5 İzmir, biri İstanbul. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar. Omicron varyantıyla ilgili vatandaşın tereddütü olmasın. Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Yapılması gereken vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi tedbirlere devam etmesidir" dedi.
Omicron varyantı öldürücü mü?
Aralık ayının başlarında, Güney Afrika Tıbbi Araştırma Konseyi, omicron'un önceki varyantlardan daha hafif bir enfeksiyona neden olabileceğini öne süren bir çalışma yayınladı.
Ancak, varyantın daha büyük bir ölüm riski oluşturup oluşturmadığını söylemek için henüz çok erken olduğu konusunda uyardı.
Ancak, varyantın daha büyük bir ölüm riski oluşturup oluşturmadığını söylemek için henüz çok erken olduğu konusunda uyardı.
Raporun ana bulguları, hastaların çoğunluğunun oksijene bağımlı olmadığı ve COVID-19'lu hastaların çoğunun hastaneye kabul için başka bir tıbbi veya cerrahi nedeni olan "tesadüfi Covid başvuruları" olduğuydu.
Omicron varyantı yayılma hızı nedir?
Omicron varyantı muhtemelen SARS-CoV-2 virüsünden daha kolay yayılacak ve Omicron'un Delta'ya kıyasla ne kadar kolay yayıldığı bilinmiyor. CDC (Centers for Disease Control and Prevention), Omicron enfeksiyonu olan herkesin, aşılanmış olsalar veya semptomları olmasa bile virüsü başkalarına bulaştırabileceğini ön görüyor.
Aşılar Omicron'a karşı işe yarar mı?
Mevcut aşıların ağır hastalıklara, hastaneye yatışlara ve Omicron varyantı ile enfeksiyona bağlı ölümlere karşı koruma sağlaması bekleniyor. Bununla birlikte, tam olarak aşılanmış kişilerde çığır açan enfeksiyonların ortaya çıkması muhtemeldir. Delta gibi diğer varyantlarla birlikte aşılar, ciddi hastalıkları, hastaneye yatışları ve ölümü önlemede etkili olmaya devam etti. Omicron'un yakın zamanda ortaya çıkması, aşılamanın ve güçlendiricilerin önemini daha da vurgulamaktadır.
Kaynaklar: CDC ( Central for Disease Control and Prevention) / Euronews
Kaynaklar: CDC ( Central for Disease Control and Prevention) / Euronews