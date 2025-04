Colorado Üniversitesi’nden fiziksel aktivite epidemiyoloğu Danielle Ostendorf ise, şu an için 4:3 IMF programına odaklanan kapsamlı bir program bulunmadığını belirterek, bu tür bir diyeti kliniklerde ve toplum programlarında erişilebilir kılmak için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Ostendorf, bu tür bir yaklaşımın insanların diyetleri daha kolay benimsemesini ve sürdürebilmesini sağlayacak önemli bir adım olabileceğini söyledi.



Science Alert'in 'One Simple Strategy For Weight Loss Outperforms Daily Dieting, Study Says' başlıklı haberinden derlenmiştir.