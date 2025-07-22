Yeni sağlıklı yaşam modası: Brokoli suyu… Olimpiyat şampiyonlarının tercihi | Gerçekten kanserle savaşma gücüne sahip mi?

Uzmanlar, ITC’nin ayrıca yoğun egzersiz sırasında vücudun maruz kaldığı doğal hasarla mücadeleye yardımcı olarak sporcuların daha çabuk iyileşmesine yardımcı olduğunu söylüyor. Şirket tarafından yürütülen çalışmalar bunun işe yaradığını gösteriyor.

Danimarkalı bisiklet dünya şampiyonu Mads Pedersen de atletik performans arttırıcı olarak brokoli suyu satan markanın tanıtımlarında yer alarak shotların savunucularından biri olmuştur.