Yeni sağlıklı yaşam modası: Brokoli suyu… Olimpiyat şampiyonlarının tercihi | Gerçekten kanserle savaşma gücüne sahip mi?

Ancak Hükümetin, Sağlık İyileştirme ve Eşitsizlikler Ofisi tarafından yayınlanan son verileri, yetişkinlerin yüzde 96'sının bu gerekliliği karşılamadığını gösteriyor.
İngiltere'de 2019 ve 2023 yılları arasındaki beslenme alışkanlıklarını inceleyen rapor, her 10 çocuktan birinden daha azının ve yetişkinlerin yalnızca beşte birinin günde önerilen beş meyve ve sebzeyi tükettiğini ortaya koydu.
NHS, tiroid bezinin az çalışması nedeniyle ilaç kullanan hastaların kalsiyum açısından zengin bu sebzeyi ne zaman yediklerine dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıyor çünkü bu durum ilaçların emilimini etkileyebilir.