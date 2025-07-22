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Yeni sağlıklı yaşam modası: Brokoli suyu… Olimpiyat şampiyonlarının tercihi | Gerçekten kanserle savaşma gücüne sahip mi?

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#Sağlıklı Beslenme#Brokoli#Brokoli Suyu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 08:20

Brokoli suyu shotları elit atletizm dünyasını kasıp kavuran son sağlıklı yaşam modası… Ancak bu yeni moda sıradan spor salonu müdavimlerini ve koşucularını da cezbetmiş durumda.