KANSERLE MÜCADELEDE GELİŞMELER VAR, ANCAK ÇÖZÜLEMEYEN SORUNLAR DEVAM EDİYOR

Amerikan Kanser Derneği’nin raporu, kanserle mücadelede belirli alanlarda ilerlemeler kaydedildiğini, ancak özellikle genç bireyler ve belirli topluluklar arasında artan riskler ve eşitsizlikler nedeniyle yapılacak daha çok iş olduğunu ortaya koyuyor. Erken teşhis, tarama programları ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda atılacak adımlar, bu ciddi sağlık sorunlarını çözmede kritik rol oynamaya devam edecek.



New York Post'un '4 troubling cancer trends you must know about in 2025' başlıklı haberinden derlenmiştir.