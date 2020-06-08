Yeni normalde çocuklu ailelere 10 tatil kuralı

Havuz yerine denizi tercih edin Söz konusu yaz tatili olunca en sevilen aktivitelerden biri de yüzmek oluyor. “Virüs vücuttan dışkı yoluyla birkaç hafta atılmaya ediyor. Dışkının bulaşıcılığı konusunda henüz net kanıtlar olmasa da, ortak kullanılan havuzlar yerine denizi tercih etmeniz daha güvenli olacaktır” diyen Dr. Elif Köşeli Şahin sözlerine şöyle devam ediyor: “Klorlamanın virüsü inaktif hale getirdiği ve bu nedenle havuzların da güvenli olduğunu yönelik bazı görüşler olsa da, o oranda klorun bebek ve çocuklar için çok da faydalı olmadığını söyleyebiliriz”