Yeni araştırma korkuttu: Son dönemde çok popüler oldu ama fazlası çok tehlikeli!

Tarçının iki türü var. Türkiye'de Çin tarçını olarak da bilinen kasia tarçını, yüksek seviyede kumarin içeriyor. Bu madde kan sulandırıcı bir etkiye sahip. Seylan tarçını da az da olsa kumarine sahip. Kan sulandırıcı ilaç içen kişilerin çok büyük miktarda kumarin tüketmesi, kanama riskini artırabiliyor.