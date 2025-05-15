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Yeni araştırma korkuttu: Son dönemde çok popüler oldu ama fazlası çok tehlikeli!

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#Sağlık#Yaşam#Tarçın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 08:49

Diyabet tedavisi, kilo kaybını kolaylaştırma, bahar alerjisini hafifletme gibi faydaları saymakla bitmiyor ama aşırı tüketimi çok tehlikeli olabilir. İşte ayrıntılar...