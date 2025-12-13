×
Yemekten yarım saat önce turşu yemek sindirimi kolaylaştırıyor! 10 adımda sağlıklı yılbaşı sofrası

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Sağlıklı Yılbaşı Sofrası#Beslenme Önerileri
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 12:22

Yılın son gecesinde birçok evde uzun uzun oturulan, bol sohbetli ve özenle hazırlanan yılbaşı sofraları kuruluyor. Ancak masada geçirilen sürenin uzaması, bu keyifli akşamın zaman zaman sindirim şikâyetleriyle gölgelenmesine neden olabiliyor.