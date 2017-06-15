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Yemeklerinizi daha lezzetli hale getirmek için püf noktaları

Yemeklerinizi daha lezzetli hale getirmek için püf noktaları

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1İşte daha lezzetli yemek yapmanın 10 sırrı...
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İşte daha lezzetli yemek yapmanın 10 sırrı...

2
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Tavuğunuzu yarım limon ile iyice ovalayın ve tavuğun üzerine ve içine rendelenmiş limon kabuğu koyun ve pişirmeden önce bu şekilde bir müddet bekletin daha lezzetli olduğunu göreceksiniz.

3
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Etlerinize lezzetli bir tat katmak için, pişirmeden önce marine edip, üzerini kapatıp 3-4 saat buzdolabında bekletin. Veya etin taze ot ve baharatlı bir sıvı (marinat) içinde bekletilerek, yumuşatılmasını ve tatlandırılmasını deneyebilirsiniz.

4
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Sebze yemeği pişirilirken, yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Sebzeler haşlanacaksa, haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke, sebzelerin renginin korunmasını sağlayacaktır.

5
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Balığı kızartacağınız yağın içine kırmızıbiber serperseniz, hem balığa değişik bir lezzet vermiş, hem de balığın rengini parlak yapmış olursunuz.

6
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Lezzetli bir salata yaparken, öncelikle salata malzemelerinin ıslak olmamasına dikkat edin. Malzemenin ıslak olması, sosun malzemeye nüfus etmesini engeller.

7
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Pişireceğiniz yumurtaların çatlamaması için, kabın içine bir fincan tabağı koyun veya kaynatma suyuna bir çorba kaşığı sirke koyun.

8
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Reçeli karıştırırken mutlaka tahta kaşık kullanmalısınız. Şekerlenmeyi önlemek için limon tozu yerine, limon suyu kullanın. Kavanozlara koyduğunuzda, iyice soğumadan kavanozun ağzını kapatmayın. Reçellerinizi serin ve karanlık yerde saklayın.

9
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Hamurunuzu en az 30 dakika dinlendirimelisiniz. Üzerini nemli bir bez ile kapatıp buzdolabına koyunuz. Böylece hamur daha iyi açılır.

10
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Zeytinyağlı yemeklerinizi bir gün buzdolabında bekletip, ertesi gün tüketirseniz çok daha lezzetli olur.

11
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Kekinizin kabarmasını istiyorsanız, tereyağı ve şekerini iyi çırpın. Lezzetli kek yapmanın önemli bir noktasıysa, tereyağı ve yumurtanın oda sıcaklığında olmasıdır.

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