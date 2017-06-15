Yemeklerinizi daha lezzetli hale getirmek için püf noktaları
Yemeklerinizi daha lezzetli hale getirmek için püf noktaları
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1
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İşte daha lezzetli yemek yapmanın 10 sırrı...
2
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Tavuğunuzu yarım limon ile iyice ovalayın ve tavuğun üzerine ve içine rendelenmiş limon kabuğu koyun ve pişirmeden önce bu şekilde bir müddet bekletin daha lezzetli olduğunu göreceksiniz.
3
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Etlerinize lezzetli bir tat katmak için, pişirmeden önce marine edip, üzerini kapatıp 3-4 saat buzdolabında bekletin. Veya etin taze ot ve baharatlı bir sıvı (marinat) içinde bekletilerek, yumuşatılmasını ve tatlandırılmasını deneyebilirsiniz.
4
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Sebze yemeği pişirilirken, yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Sebzeler haşlanacaksa, haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke, sebzelerin renginin korunmasını sağlayacaktır.
5
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Balığı kızartacağınız yağın içine kırmızıbiber serperseniz, hem balığa değişik bir lezzet vermiş, hem de balığın rengini parlak yapmış olursunuz.
6
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Lezzetli bir salata yaparken, öncelikle salata malzemelerinin ıslak olmamasına dikkat edin. Malzemenin ıslak olması, sosun malzemeye nüfus etmesini engeller.
7
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Pişireceğiniz yumurtaların çatlamaması için, kabın içine bir fincan tabağı koyun veya kaynatma suyuna bir çorba kaşığı sirke koyun.
8
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Reçeli karıştırırken mutlaka tahta kaşık kullanmalısınız. Şekerlenmeyi önlemek için limon tozu yerine, limon suyu kullanın. Kavanozlara koyduğunuzda, iyice soğumadan kavanozun ağzını kapatmayın. Reçellerinizi serin ve karanlık yerde saklayın.
9
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Hamurunuzu en az 30 dakika dinlendirimelisiniz. Üzerini nemli bir bez ile kapatıp buzdolabına koyunuz. Böylece hamur daha iyi açılır.
10
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Zeytinyağlı yemeklerinizi bir gün buzdolabında bekletip, ertesi gün tüketirseniz çok daha lezzetli olur.
11
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Kekinizin kabarmasını istiyorsanız, tereyağı ve şekerini iyi çırpın. Lezzetli kek yapmanın önemli bir noktasıysa, tereyağı ve yumurtanın oda sıcaklığında olmasıdır.