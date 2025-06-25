'Yemek yer yemez denize girme, boğulursun' diyenler haklı mı? Yüzmeden önce 30 dakika beklemek zorunda mıyız?

- Serin kalın. Sıcakta uzun süre dışarıda kalmak, özellikle fiziksel olarak aktifken - yüzerken bile - sıcak çarpması, sıcak bitkinliği, sıcak krampları ve sıcak döküntüsü dahil olmak üzere rahatsızlıklara neden olabilir. Levine, özellikle yüzeye yakın yüzerken, kendinizi zorlarken ve suya girip çıkarken bunun bir risk olabileceğini söyledi.

- Alkolden kaçının. CDC, alkol almanın denge, koordinasyon ve muhakemeyi bozarak boğulma riskini artırdığını ve potansiyel olarak daha riskli davranışlara yol açtığını söyledi.