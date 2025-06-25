×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

'Yemek yer yemez denize girme, boğulursun' diyenler haklı mı? Yüzmeden önce 30 dakika beklemek zorunda mıyız?

Güncelleme Tarihi:

#Deniz#Havuz#Yemekten Sonra Denize Girmek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 08:46

Çoğumuz, tok karnımıza denize havuza girmeyiz çünkü büyüklerimiz bize böyle öğretti. 'Yemek yer yemez denize girme boğulursun, en az 30 dakika bekle' derlerdi ve bu evrensel bir bilgiydi. Pek gerçekten yemek yedikten sonra yüzmeden önce 30 dakika beklemek zorunda mıyız? Uzmanlar ne diyor?