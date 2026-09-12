Yemek sonrası bunu yaşıyorsanız dikkat! İnce bağırsakta bakteriler aşırı çoğalmış olabilir

Tanı için en sık kullanılan yöntemlerden biri olan hidrojen ve metan testinde, hastaya şeker içeren solüsyon veriliyor ve belirli aralıklarla nefes örnekleri alınarak ortaya çıkan gazlar ölçülüyor. Bu gazların düzeylerindeki değişiklikler, ince bağırsakta mikrobiyal aşırı çoğalma konusunda yol gösterebiliyor.

Ancak nefes testi daha kolay bir yöntem olsa da endoskopik inceleme başka bir yapısal sorunun varlığını ekarte etmesi açısından önem taşıyor.