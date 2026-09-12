Yemek sonrası bunu yaşıyorsanız dikkat! İnce bağırsakta bakteriler aşırı çoğalmış olabilir

Belirtileri diğer hastalıklarla büyük benzerlik gösteriyor
SIBO’nun en önemli özelliklerinden biri, belirtilerinin diğer sindirim sistemi sorunları veya hastalıklarıyla büyük ölçüde benzerlik göstermesi. Örneğin dispepsi (hazımsızlık), irritabl bağırsak sendromu (IBS), inflamatuvar bağırsak hastalıkları (Crohn, ülseratif kolit), çölyak hastalığı, gıda intoleransı, pankreas yetmezliği, paraziter enfeksiyonlar, safra asidi malabsorbsiyonu (bağırsakların safra asitlerini yeterince geri emememesi) gastroözafagial reflü gibi sağlık sorunlarıyla da benzer klinik bulgular görülebiliyor.