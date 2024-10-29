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Yemeği spordan önce mi yiyelim sonra mı? Hangisi daha iyi?

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#Beslenme#Spor#Spor Öncesi Beslenme
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 12:46

“Çok meşgulüm, yorgunum, vaktim yok, spor salonuna gidemiyorum” gibi türlü bahanelerle spor yapmıyor, özellikle havaların soğuduğu kış aylarında oldukça hareketsiz günler geçiriyoruz. Yine de her şeye rağmen spora vakit ayıran, bunu çok ciddiye alan ve hayatını spora göre düzenleyen pek çok insan var. İşte onlar için yapılan spor kadar ne yedikleri ve ne zaman yedikleri de oldukça önemli.