Yemeği spordan önce mi yiyelim sonra mı? Hangisi daha iyi?

Yapmanız gereken en önemli şey, egzersizden önce yemek yediğinizde (veya yemediğinizde) vücudunuzun nasıl hissettiğine dikkat etmeniz. Dr. Gulati, sabah egzersizinden 30 dakika önce protein veya yağ açısından zengin bir atıştırmalık yiyorsanız ve bu midenizi rahatsız ediyorsa, daha yüksek karbonhidrat konsantrasyonuna sahip bir atıştırmalığa geçmeyi deneyin. Ya da yavaş bir yürüyüş veya yoga gibi daha düşük yoğunluklu bir egzersiz yapıyorsanız, belki de önce yemek yemenize gerek yoktur.
Dr. Gulati, “Zamanla vücudunuzun neye ihtiyacı olduğunu anlayacaksınız. Herkesin farklı ihtiyaçları, hedefleri, diyetleri ve programları var, ancak sabırlı olursanız, sizin için işe yarayan bir rutin bulursunuz.