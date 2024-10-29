Yemeği spordan önce mi yiyelim sonra mı? Hangisi daha iyi?

Bazı araştırmalar, Tip 2 diyabet hastalarının egzersiz yapmadan önce kahvaltı etmelerinin daha iyi olabileceğini öne sürüyor.

Örneğin 2017 yılında Hindistan'da Tip 2 diyabetli 64 yetişkin üzerinde yapılan bir çalışmada, araştırmacılar egzersizden önce kahvaltı yapanların kan şekeri kontrolünün egzersizden önce yemek yemeyenlere göre çok daha iyi olduğunu buldular.

Dr. Kanaley, Tip 1 diyabetli kişiler için önerilerin farklı olabileceğini de sözlerine ekledi. Örneğin bazı araştırmalar, uyandıktan sonraki glikoz seviyenize bağlı olarak, orta veya yüksek yoğunluklu bir sabah egzersizinden önce aç kalmanın Tip 1 diyabetli kişiler için güvenli ve hatta tercih edilebilir olabileceğini gösteriyor.



