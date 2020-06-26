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GeriSağlık Yediklerinize dikkat ederek genç kalabilirsiniz! İşte püf noktaları...
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Hürriyet
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Sağlık
Hürriyet Aile Özel / Fotoğraflar: Ingimage - iStock
Haber Giriş: 26 Haziran 2020 - 18:54,

Yediklerinize dikkat ederek genç kalabilirsiniz! İşte püf noktaları...

Yaşlılık kelimesi 65 yaş ve üzeri yaş grubu için kullanılmaktadır. TÜİK verilerine göre Türkiye'de yaşlı nüfus son beş yılda %17 artmış ve 7 milyon kişiye ulaşmıştır. Yaşınız ister 65 olsun ister 90 sağlıklı bir şekilde yaş alıyor, beslenme planınızı doğru yapıyorsanız yaşlanmayı unutun. Peki bunun için nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen Deniz Zünbülcan, genç kalmak için nasıl beslenilmesi gerektiğini anlattı.

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Her daim genç kalmanın yolu beslenmenizde yapacağınız değişikliklerden ve beslenmenize ekleyeceğiniz bazı besinlerden geçiyor. Peki bunun için doğru beslenme nasıl olmalı? İşte öneriler…

2Yaşlanma karşıtı 3 öneri Suyu yeterli tüketin
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Yaşlanma karşıtı 3 öneri

Suyu yeterli tüketin

Yaş ilerledikçe vücudun su oranı azalmaktadır. Çay, kahve, asitli içecekler, hazır meyve sularının tüketimi kontrol altına alınmalıdır. Çay, kahve gibi diüretik sıvılar tüketildiği zaman su tüketiminin arttırılması gerekmektedir. Yeterli suyun tüketilmesi böbrek fonksiyonlarının normal bir şekilde sürdürülebilmesi, idrar yolları enfeksiyonlarının önlenebilmesi, kabızlığın önlenebilmesi, metabolizmanın işlevlerini doğru bir şekilde gerçekleştirebilmesi için önemlidir.

3Posa kaynaklarını tüketin
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Posa kaynaklarını tüketin

Diyetinizin içeriği posadan zengin olmalıdır. Kuru baklagiller, tam buğday ekmekleri ve tahıllar, sebze ve meyvelerin posa içeriği yüksektir. Posa, şeker hastalığı, kanser, koroner kalp hastalığını önleyici ve tedavi edici özelliktedir.

4Rengarenk beslenin
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Rengarenk beslenin

Yaş ilerledikçe vücutta bazı değişiklikler gözlemlenir. Bağırsak enzimlerinde ve emiliminde bazı azalmalarda olduğu için öğün sayıları ve öğünlerde tüketilen besinlerin verimliliği ve kalitesi çok önemlidir. Vücudun ihtiyacı olan tüm besin ögelerini tek çeşit beslenme ile sağlamak mümkün değildir. Bu nedenle beslenmenin çeşitliliği çok önemlidir.

5Yaşlanma karşıtı 3 besin Siyah Üzüm
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Yaşlanma karşıtı 3 besin

Siyah Üzüm

Resveratrol, antosiyaninler, kuersetin, tanin başta olmak üzere bir çok antioksidan madde içermektedir. İçeriğinde yüksek miktarda su ve lif ile birlikte demir, selenyum, potasyum ve çinko yer alır. Tüm bu maddeler yaşlanma karşıtıdır.

6Yumurta
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Yumurta

8 temel aminoasidi içeren yumurta aynı zamanda çinko, A, B, D ve E vitamininin de kaynağıdır. Aynı zamanda yumurta kolajen üretimi, göz sağlığı, kemik sağlığı ile hafıza ve konsantrasyonu artırma ve duygusal sağlığı artırmada çok etkilidir. Yumurtanın hem sarısının hem beyazının aynı anda tüketilmesinde fayda vardır. Haşlanmış olarak tüketildiğinde biyoyararlılığı artmaktadır.

7Pancar
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Pancar

Koyu kırmızı renkli pancar çok güçlü antioksidan olan betasiyanin maddesini içerir. Kanı temizler ve anti kanserojen özelliğe sahiptir. Aynı zamanda pancarın karaciğeri koruma özelliği çok yüksektir ve kolesterolü düşürücü etkiye de sahiptir. İçeriğinde bulunan silika maddesi sağlıklı cilt, saç, tırnak, kas ve kemik bağ dokusu için gerekli bir maddedir.

8Anti-aging smoothie tarifi
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Anti-aging smoothie tarifi

Malzemeler:

- 1 pancar
- 1 havuç
- 1 yeşil elma
- Fındık büyüklüğünde taze zencefil

Yapılışı: Pancarı haşlayın ve diğer tüm malzemeler ile biraz su ekleyerek blender'dan geçirin. Afiyet olsun.

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