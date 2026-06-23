Yediğimiz şeylerin büyük kısmı hâlâ bilinmiyor: Bilim insanlarından ‘beslenmenin karanlık maddesi’ uyarısı

Beslenme yıllarca basit bir denklem gibi anlatıldı: Protein kasları destekler, karbonhidrat enerji verir, yağ depolanır, vitaminler de vücudun işleyişinde rol oynar. Bu yaklaşım yanlış değil ancak eksik olabilir.

Bilim insanlarına göre gıdalar yalnızca kalori ve temel besin öğelerinden ibaret değil. Tabağımızdaki her yiyecek, vücudumuzla etkileşime giren binlerce farklı kimyasal bileşik taşıyor.

Bugüne kadar beslenme bilimi çoğunlukla yaklaşık 150 bilinen besin bileşenine odaklandı. Ancak uzmanlar, gerçek sayının 26 binden fazla olabileceğini belirtiyor. Üstelik bu bileşiklerin çoğu hâlâ tam olarak haritalanmış değil.