×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİKBEBEKÇOCUKERGENLİKEBEVEYNYAŞAMYAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Yediğimiz şeylerin büyük kısmı hâlâ bilinmiyor: Bilim insanlarından ‘beslenmenin karanlık maddesi’ uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Yaşam#Beslenme
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 08:47

Yıllardır sağlıklı beslenme denince akla protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, tuz ve şeker geliyor. Ancak bilim insanlarına göre tabağımızdaki gıdalar bundan çok daha karmaşık. Yeni araştırma alanları, her gün tükettiğimiz yiyeceklerde 26 binden fazla bileşik bulunabileceğini ve bunların büyük bölümünün insan sağlığı üzerindeki etkisinin hâlâ bilinmediğini gösteriyor.