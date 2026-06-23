Yediğimiz şeylerin büyük kısmı hâlâ bilinmiyor: Bilim insanlarından ‘beslenmenin karanlık maddesi’ uyarısı

Akdeniz diyeti uzun süredir kalp sağlığı açısından en çok öne çıkan beslenme modellerinden biri. Sebze, meyve, tam tahıl, baklagil, kuruyemiş, zeytinyağı ve balık bu beslenme düzeninin temelini oluşturuyor. Kırmızı et ve tatlı tüketimi ise sınırlı tutuluyor.
Ancak bilim insanlarının asıl merak ettiği soru şu: Bu diyet neden işe yarıyor?
Yanıtlardan biri, bağırsak bakterileriyle ilişkili olabilir. Kırmızı et ve yumurtadaki bazı bileşikler bağırsak bakterileri tarafından işlendiğinde TMAO adı verilen bir molekül ortaya çıkabiliyor. Yüksek TMAO seviyeleri kalp hastalığı riskiyle ilişkilendiriliyor.
Bazı gıdalardaki doğal bileşiklerin ise bu üretimi baskılayabileceği düşünülüyor. Örneğin sarımsakta bulunan bazı maddelerin TMAO oluşumunu engelleyebildiği belirtiliyor.