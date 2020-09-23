Yazın yıpranan cildimizi canlandıracak 7 ipucu

Bir yaz mevsimi daha hızla geçti. Deniz, havuz ve yaz güneşinin etkisi ile cildimizde çeşitli sorunlar ortaya çıkabiliyor. Güneş ışınları cildi yaşlandırırken aynı zamanda ciltte leke oluşumu, kuruluk, alerji gibi farklı sorunlara da neden olabiliyor. Bu etkenlere son dönemde bir de pandeminin bize yüklemiş olduğu ağır stresin de negatif etkileri oldu.
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1
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Dermatoloji Uzmanı Dr. Zahide Eriş Eken, sonbaharı yavaş yavaş yaşamaya başladığımız bu dönemde sağlıklı bir cilt için ipuçları verdi.
2
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Cildinizi temizleyin
Derinin canlı kalabilmesi için düzenli olarak temizlenmesi çok önemli. Cildinizi günlük olarak mutlaka yatmadan önce temizleyin. Bunun yanısıra belirli periyotlarda cildin profesyonel temizliğe de ihtiyacı vardır. Büyüme faktörleri ile zenginleştirilmiş, nötralize edilmiş asitler ile yapılacak Akıllı Peeling işlemleri cilt yüzeyi temizliği için idealdir. Uygulama cilt temizliğinin yanısıra ciltte lifting, yenilenme, PRP benzeri ve kozmetik makyaj etkisi gösterdiği içinde tercih edilir. Saf DNA enjeksiyonu ise cilt temizliği için önerilen başka bir uygulamadır. Serbest radikalleri hapsederek anında “temizleyici antioksidan” etki yapar, ciltte temiz ve parlak bir görünüm sağlar.
3
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Cildinizi nemlendirin
Cilde gereken nemi sağlamak cildin yaşlanmaması ve sağlığını koruması açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer unsurdur. Cildi temizledikten sonra günlük olarak nemlendirin. Cildimizi hem dışardan hem de deri altından beslememiz gerekir. Burada karşımıza cilt altına uygulanan Gençlik aşısı –Upgrade çıkıyor. Bu deri altı hidrasyonunu sağlayan bir uygulama. İçeriği lineer hyalüronikasit, gliserol, peptidler, aminoasitler, vitaminler, antioksidan maddelerden oluşuyor. Bu geniş kokteyl içeriği sayesinde hücrelerin ihtiyacı olan nemli ve maddeleri zengin ortamı oluşturuyor ve cildin doğal, nemli, parlak ve kırışıksız bir görünüme sahip olmasını sağlıyor.
4
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Su tüketin
Hem vücudumuzun hem de cildimizin suya ihtiyacı vardır, su vücudumuzun yapıtaşıdır. Günde 2-3 litre su içmeye dikkat edin.
5
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Düzenli güneş koruyucu kullanın
Güneş ışınlarına aşırı maruziyet yaşlanma etkilerinde en büyük suçlulardandır. Güneş maruziyeti zamanla elastin liflerde hasarlanmaya yol açar. Elastin lif kaybı sonucu deri elastikiyetini kaybederek sarkar. Ayrıca morarmaların ve yaraların iyileşmesi daha uzun sürede olur. Fakat bu etkiler gençken değil yaş ilerledikçe ortaya çıkar. Güneş ışınlarının; kırışıklıkların artmasında, lekelerin artmasında, hatta cilt kanserlerinin oluşumunda rolü vardır. Bu sebeple güneş maruziyetini devamlı hale getirmeden, cildin kendini onarmasına izin vermek gereklidir. Özellikle baş-boyun bölgesine en az 50 faktörlü güneş koruyucu kullanmak önemlidir.
6
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Kaybettiğiniz kolajeni takviye edin
Vücudumuzun yapıtaşlarından biri olan kolajen 20li yaşlardan sonra azalmaya başlar. Bu da ciltte sağlıksız bir görünüm, yaşlanma, kırışıklık gibi sonuçlar doğurur. Cildin kaybettiği kolajeni çeşitli ürünler ve uygulamalarla takviye edin. İçilebilen kolajen takviyelerin yanı sıra deri altına yapılan uygulamalar da kolajen üretimini destekliyor.
7
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Probiyotik, vitaminler ve mineraller
Özellikle probiyotiklerin, antioksidan vitaminlerin ve bazı minerallerin cildin bağışıklık sisteminin korunmasında, yara iyileşmesinde ve kolajenin oluşturulmasında etkileri vardır.
8
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Cilt renginizi dengeleyin
Sağlıklı bir cilt görünümü için önemli unsurlardan biri de derinizin eşit bir renge sahip olmasıdır. Ciltte renk eşitliğini sağlayan uygulamalardan yararlanılabilir.