Yazın yıpranan cildimizi canlandıracak 7 ipucu

Cildinizi nemlendirin Cilde gereken nemi sağlamak cildin yaşlanmaması ve sağlığını koruması açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer unsurdur. Cildi temizledikten sonra günlük olarak nemlendirin. Cildimizi hem dışardan hem de deri altından beslememiz gerekir. Burada karşımıza cilt altına uygulanan Gençlik aşısı –Upgrade çıkıyor. Bu deri altı hidrasyonunu sağlayan bir uygulama. İçeriği lineer hyalüronikasit, gliserol, peptidler, aminoasitler, vitaminler, antioksidan maddelerden oluşuyor. Bu geniş kokteyl içeriği sayesinde hücrelerin ihtiyacı olan nemli ve maddeleri zengin ortamı oluşturuyor ve cildin doğal, nemli, parlak ve kırışıksız bir görünüme sahip olmasını sağlıyor.