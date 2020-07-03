Yazın kontakt lens kullanırken bunlara dikkat!

Günlük kullan-at kontakt lensler en sağlıklısı Kontakt lenslerin “aylık” ve “günlük kullan-at” tipleri mevcut. Aylık lensler sabah takılıp, akşam çıkarılıyor ve kontakt lens kabında solüsyon içinde muhafaza ediliyor. Günlük kullan-at kontakt lensler ise sabah takılıp, akşam çöpe atılıyor. Aylık kontakt lensler kullanıldıkça üzerlerinde gözyaşımızdaki protein ve yağlar birikiyor, böylece lensler kirleniyor. Günlük kullan-at lensler ise üzerlerinde birikim olmadan yenisi ile değiştiriliyor. Bu nedenle günlük-kullan at lensler göz sağlığı açısından daha çok tavsiye ediliyor.