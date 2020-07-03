Yazın kontakt lens kullanırken bunlara dikkat!

Kontakt lensler hem sağladıkları net görüş yüzünden, hem de estetik açıdan tercih ediliyor. Ancak doğru kullanılmazsa, kontakt lensler bazı göz problemlerine yol açabiliyor. Yazın yüzücü gözlüğü takmadan kontakt lenslerle yüzmememiz gerektiğini belirten göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Banu Coşar, kontakt lens kullanırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattı.
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1
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Günlük kullan-at kontakt lensler en sağlıklısı
Kontakt lenslerin “aylık” ve “günlük kullan-at” tipleri mevcut. Aylık lensler sabah takılıp, akşam çıkarılıyor ve kontakt lens kabında solüsyon içinde muhafaza ediliyor. Günlük kullan-at kontakt lensler ise sabah takılıp, akşam çöpe atılıyor. Aylık kontakt lensler kullanıldıkça üzerlerinde gözyaşımızdaki protein ve yağlar birikiyor, böylece lensler kirleniyor. Günlük kullan-at lensler ise üzerlerinde birikim olmadan yenisi ile değiştiriliyor. Bu nedenle günlük-kullan at lensler göz sağlığı açısından daha çok tavsiye ediliyor.
2
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Kontakt lenslerinizle yüzmeyin!
Deniz veya havuza girerken ya kontakt lenslerinizi çıkarın, ya da su almayan vakumlu bir yüzücü gözlüğü ile kontakt lenslerinizin suyla temas etmesini önleyin. Aksi takdirde sudaki mikroplar lenslerin gözeneklerine yerleşerek ciddi göz enfeksiyonları oluşmasına yol açabilir. Göz enfeksiyonlarından korunmak için bir diğer yöntem de, kullan-at lenslerle yüzdükten hemen sonra bu lensleri gözünüzden çıkarıp atmaktır.
3
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Kontakt lenslerinizle uyumayın
Her ne kadar uyumak üzere piyasaya sürülmüş kontakt lensler mevcut ise de, kontakt lenslerle uyumayı tavsiye etmiyoruz. Çünkü kontakt lenslerle uyumak ciddi göz enfeksiyonlarının oluşma riskini 6-8 kat artırıyor.
4
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Lens kabındaki solüsyonu her gün değiştirin
Kimi kontakt lens kullanıcıları solüsyon kabındaki solüsyonu her gün değiştirmiyor. Bu çok yanlış bir uygulama çünkü solüsyonun kontakt lenslerimizi etkin bir şekilde temizlemesi için her gün kaptaki solüsyonu döküp, yerine taze solüsyon doldurmalıyız.
5
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Başkasıyla ortak lens kullanmayın
Özellikle renkli kontakt lensler, aksesuar gibi algılanabiliyor ve genç kızlar arasında ortak kullanılabiliyor. Oysa ortak lens kullanımı, mikropların kişiden kişiye bulaşmasına yol açabilir ve lensler asla ortak kullanılmamalıdır. Ayrıca kontakt lenslerin çap ve taban eğimi gibi ölçüleri de kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Herkese aynı lens ölçüleri uymaz.
6
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Kontakt lens kullanırken dikkat etmeniz gereken diğer kurallar ise şunlar:
-İlk kez kontakt lens alırken mutlaka göz muayenesi olmalısınız. Gözünüzde görme kusuru olup olmadığının belirlenmesi ve size uygun kontakt lens ölçülerinin saptanması gerekir. -Lenslerinizi takmadan ve çıkarmadan önce mutlaka ellerinizi yıkayın. -Önce kontakt lenslerinizi takmalı sonra makyaj yapmalısınız. Makyajınızı silmek istediğinizde de sıra aynıdır: Önce lenslerinizi, sonra makyajınızı çıkarın.
7
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ens kabınızı daima yanınızda taşıyın. Kontakt lenslerinize musluk suyu temas ettirmeyin. Musluk suyu “Akantamoeba” ismi verilen ve lenslere yapışırsa ciddi göz enfeksiyonlarına yol açan bir mikrobu barındırabilir. Kontakt lenslerinizi belirtilen kullanım süresinden uzun kullanmayın. Solüsyonunuzun son kullanma tarihini kontrol edin. Son kullanma tarihi geçmiş solüsyon kullanmayın.