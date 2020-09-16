Yazın alınan kilolardan nasıl kurtulabilirsiniz? İşte öneriler...

Kilo verme sürecinde uyku düzeninize de çok dikkat etmelisiniz. Günde en az 7-8 saat uyumaya özen gösterin. Çünkü yetersiz uyku iştah uyarıcı hormon olan ghrelin seviyesini arttırır ve bu da aç hissetmenize neden olur. Bunun yanı sıra egzersiz düzeyinizi arttırmaya, haftada en azından 5 saat yürüyüş yapmaya özen gösterin” diyor.