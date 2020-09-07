Yazın aldığınız kilolara veda edebilirsiniz! İşte tüyolar…
Yaz yavaş yavaş bitiyor ve tatiller nedeniyle alınan kiloları sağlıklı ve hızlı bir şekilde vermek gerekiyor. Ancak sağlıklı bir şekilde zayıflamak ve “takılan kilo” engelini aşmak için diyette bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor.
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Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı; B12 eksikliğinin kilo vermeye engel olduğunun altını çizdi, yaz kilolarını vermede merak edilen soruları cevapladı.
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Ödem nasıl atılır?
Vücudun su tutması olarak bilinen ödem, yarattığı şişkinlikle olduğundan daha kilolu görünmemize sebep olur. Öncelikle fazla ödeminiz varsa tuz alımını kısıtlamanız gerekir. Çünkü sodyum seviyesinin yüksek ya da az olması da vücutta ödeme yol açabilir. Vücuttaki ödemi atmak için yine bol su tüketimine ve egzersiz yapmaya dikkat edin.
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Diyette bitki çayları, rahatlama ve tok tutucu etkisi ile kullanılır. Ödem atmak için kaynağını bilmediğiniz farklı çay karışımlarını kullanmayın. Bu, karaciğerinize zarar verebilir. Bitki çaylarınıza tarçın ya da karanfil de ekleyebilirsiniz.
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Örneğin; soğuk ya da sıcak olarak yeşilçay, tarçın, karabiber karışımı ödem atmak için güzel bir içecek alternatifi olabilir. Yeşillikler de en iyi ödem atıcı besinlerdendir. Özellikle maydanoz bu konuda başı çeker. Çiğ maydanoz yiyebilir ya da maydanozu su da az bir şekilde kaynatıp sonrasında bu suyu içebilirsiniz.
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Diyette spor şart mı?
Diyete başlanan ilk haftalarda, sadece diyet yaparak vücut yağ kitlesinin azalmasını sağlanabilir. Ancak zayıflamaya devam etmek, sıkılaşmak, kas kaybetmemek, metabolizmayı hızlandırmak ve sağlıklı yaşamak için spor şarttır. Sporu belirli bir dönem yapılacak bir aktivite olarak görmeyin. Hayatınızın bir parçası haline getirin.
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Haftada 3 gün yapacağınız 45 dakikalık yürüyüşler bile güzel bir diyetle sizi hedefinize daha sağlıklı ve hızlı yaklaşmanızı sağlar. Özellikle simit-göbek bölgesi için sadece diyet yeterli olmaz, mutlaka spor yapılmalıdır. Diyetle sporu bir bütün olarak düşünmek gerekir.
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Diyet yaparken bağırsak problemleri yaşanırsa ne yapmalı?
Kimi zaman bazı diyetlerde bağırsak problemleri yaşanabilir. Eğer kabızlık sorunu yaşanıyorsa; yulaf, keten tohumu, zeytinyağı ya da çörekotu yağı tüketilebilir.
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Diyet yaparken bağırsak sistemini bozmamak için dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlar; yeterli su tüketmek, spor yapmak ve lifli gıda tüketmektir. Probiyotik alımı da bağırsak problemlerinin önüne geçmeye yardımcı olur.
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Takılan kilolar ve selülitler için ne yapılabilir?
Diyet yaparken takıldığınız bir kilo varsa artık spor ya da detoks ile destekleme zamanı gelmiş demektir. Ancak her ne yapılırsa yapılsın; kilo verme ilerlemiyorsa bu, hormonel bir problemi işaret edebilir. Bu durumda doktora danışmak gerekir.
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B12 eksikliği de kilo verememeye sebep olan bir nedendir. Yaz döneminde kadınlar için en önemli problemlerden biri de selülitler. Selülitlerle savaşmak için bol yürüyüş yapmak ve ip atlama gibi egzersizler etkili olabilir. Bol su tüketimi selülitleri yok etmede önemlidir. İsterseniz suyunuzun içine limon da sıkabilirsiniz. Günde 2 fincan Türk kahvesi de selülitle savaşta destek olur.
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Diyette alınması gereken vitamin ve mineraller neler?
Her diyette mutlaka omega 3 olmalı. Omega 3 için en önemli kaynak balık ve cevizdir. Eğer balık tüketemiyorsanız mutlaka omega 3 takviyesi alın. Ağır spor yapanlar kişiler mutlaka multivitamin kullanmalıdır. Yaz diyetinde herkes mutlaka probiyotik tüketmeli. Kilo verme sürecinde en önemli vitaminlerden biri de C vitaminidir. C vitamini kilo kaybına yardımcı olur.
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Kivi, kırmızı biber, maydanoz, limon, lahana gibi birçok sebze ve meyveler C vitamini deposudur. Yağ yakımına yardımcı olması açısından da demir kaynağı olan; fasulye, yağsız et, kabuklu deniz ürünleri ve yeşil yapraklı sebzeleri de tüketmek gerekir. Bu besinleri alamadığınız durumda doktorunuza danışıp takviyeler alarak vitamin ve mineral dengenizi koruyabilirsiniz.