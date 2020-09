Yazın aldığınız kilolara veda edebilirsiniz! İşte tüyolar…

Diyette alınması gereken vitamin ve mineraller neler? Her diyette mutlaka omega 3 olmalı. Omega 3 için en önemli kaynak balık ve cevizdir. Eğer balık tüketemiyorsanız mutlaka omega 3 takviyesi alın. Ağır spor yapanlar kişiler mutlaka multivitamin kullanmalıdır. Yaz diyetinde herkes mutlaka probiyotik tüketmeli. Kilo verme sürecinde en önemli vitaminlerden biri de C vitaminidir. C vitamini kilo kaybına yardımcı olur.