Yazın aldığınız kilolara veda edebilirsiniz! İşte tüyolar…

B12 eksikliği de kilo verememeye sebep olan bir nedendir. Yaz döneminde kadınlar için en önemli problemlerden biri de selülitler. Selülitlerle savaşmak için bol yürüyüş yapmak ve ip atlama gibi egzersizler etkili olabilir. Bol su tüketimi selülitleri yok etmede önemlidir. İsterseniz suyunuzun içine limon da sıkabilirsiniz. Günde 2 fincan Türk kahvesi de selülitle savaşta destek olur.