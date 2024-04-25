Yaza formda girmek isteyenler için 10 öneri

10- Şok diyetlerden uzak durun

Çok düşük kalorili veya tek tip gıdaları içeren şok diyetler kas ve sıvı kaybına neden olur. Tartıda hızlıca eksilen o rakamlar aslında yağ kaybını yansıtmaz. Ayrıca bu amaçla kontrolsüz bir şekilde kullanılan besin destekleri ise karaciğer ve böbrekler başta olmak üzere sağlığa ciddi zararlar verebilme hatta hayati riske bile yol açabilir. Bu nedenle şok diyetlerden kesinlikle uzak durulmalı.