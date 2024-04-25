Yaza formda girmek isteyenler için 10 öneri

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilay Kayım, metabolizma hızlandırıcı salata ve ödem atıcı içecek tarifi de verdi…
Metabolizma hızlandırıcı salata
7-8 yaprak marul,
½ demet maydanoz
½ demet dereotu
1-2 adet haşlanmış enginar
3 yemek kaşığı haşlanmış maş fasulyesi
2-3 adet çilek
1-2 kaşık zeytinyağı, bol limon suyu,
1-2 kaşık elma sirkesi (tercihen)
Hazırlanışı:
Tüm malzemeler doğranır ve karıştırılır (yeşillikler artırılabilir). Üzerine zeytinyağı, limon, sirke eklenir. Tercihen tuz yerine baharat (pulbiber, sumak vb) kullanılabilir. Yanında 1 bardak kefir ile ana öğün olarak tüketilebilir. Diğer öğününüze et grubu eklemeyi unutmayınız