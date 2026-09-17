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Yaz sonrası ben alarmı! Renk ve şekil değişikliklerine dikkat

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#Sağlık#Ben Takibi#Benler Riskli Mi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 09:18

Yaz aylarında güneşten gelen UV ışınlarına maruziyetin artması nedeni ile vücudunuzda ya da yüzünüzdeki benlerin görünümünde değişiklikler olabilir ya da yeni benlerle karşılaşabilirsiniz. Benlerdeki bu değişimler cilt sağlığınız açısından önemli ipuçları taşıyabilir. Bu nedenle benlerinizin bu konuda uzman bir doktor tarafından kontrol edilmesi büyük öneme sahiptir. Dermatoloji Uzmanı Dr. Mübeccel Alkurt Kayıkçı, ben takibi hakkında bilgi verdi.