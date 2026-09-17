Yaz sonrası ben alarmı! Renk ve şekil değişikliklerine dikkat

Bunun yanında atipik benler ve boyutu geniş olan doğumsal benler düzenli takip gerektirmektedir. Benin kenarlarının girintili çıkıntılı veya düzensiz bir hal alması, içindeki rengin homojenliğini kaybedip birden fazla ton içermeye başlaması, mevcut bir benin kısa süre içinde hızla büyümesi, yüzeyinde kabuklanma, kanama veya kaşıntı gibi belirtilerin ortaya çıkması ve özellikle 30'lu yaşlardan sonra vücutta yeni ve hızlı büyüyen benlerin belirmesi takip edilmesi gereken işaretlerdir.

Vücudunda 50’den fazla ben bulunan veya ailesinde cilt kanseri öyküsü olan kişiler ise risk grubunda yer almaktadır.