Yaz meyve ve sebzelerinin faydaları nelerdir?

Kabak Yaz aylarının lezzetli sebzelerinden biri olan kabak göz, cilt ve kalp sağlığı için faydalı olan lutein, zeaksantin ve beta-karoten gibi karotenoidleri bol miktar içerir. Çözünmez lif içeriğiyle dışkıya hacim kazandırarak ve besinlerin bağırsaklarda daha kolay hareket etmesine yardımcı olarak kabızlık riskini azaltır. Çözünür lif içeriğiyle de bağırsaktaki yararlı bakterileri besler, kötü kolesterol seviyelerini düşürür, kan şekerini destekler. Bununla birlikte oldukça düşük kalori içeren kabak yüksek lif ve su içeriğiyle tokluk hissini artırarak kilo kontrolüne destek sağlar.