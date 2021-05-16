Yaz mevsimi öncesi nasıl kilo verilir? İşte yaz öncesi kilo vermenin yolları

Gün içinde bol su tüketmek: Yaz aylarında terlemeyle birlikte vücudumuzun su ihtiyacı artmaktadır. Susamayı beklemeden günde ortalama 2-2,5 litre su içilmeye önem verilmelidir. Yeterli su içmek, metabolizmanın hızlanması, yakılan yağların vücuttan atılması, ödem oluşmaması gibi daha birçok göreviyle yaz öncesi kilo vermede olmazsa olmazlardandır.



Basit şekerden ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak: Basit şekerler kan şekerimizin dengesini bozarak hızlı yükselip hızlı düşmesine neden olur. Böylece daha erken acıkma gerçekleşir. Basit şekerler boş kalori kaynaklarıdır ve vücudumuz için besin değeri yoktur. Bu nedenle yaz öncesi kilo vermede basit şeker kaynaklarından uzak durulması gerekmektedir.



Hareketi artırmak: Yaz ayları yaklaşmasıyla birlikte havalar ısınıyor ve bu sayede dışarıda geçirdiğimiz zamanı artırabiliriz. Gün içinde açık havada yürüyüşler yapmaya özen göstermelisiniz. Ya da kendinize uygun bir spor seçerek aktif olmak yaz öncesi kilo vermenin en önemli kısımlarından biridir. 141 obez kişiyle yapılan bir çalışmada aynı kalori ile beslenseler bile spor yapan kişilerin daha fazla kilo verdiği görülmüştür.



Kızartmalar yerine fırında ve buharda pişirmek: Yağ alımını azaltmak için kızartma ya da kavurma yerine ızgara, buğulama, haşlama ya da fırında olan pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Yağı azaltmak için mayonez gibi soslardan da uzak durmak gerekiyor.