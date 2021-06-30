Yaz gribi belirtileri nelerdir, bulaşıcı mıdır? Yaz gribinden korunmanın yolları

Yaz gribi bulaşıcı mıdır? Her ne kadar bildiğimiz grip ile benzer semptomlar gösterse de ortaya çıkış sebepleri farklıdır. Kış gribinde hastalığa sebep olan organizmalar başkadır ve bu mikroorganizmalar kişiden kişiye kolaylıkla bulaşabilir. Bunun yanı sıra yaz gribi daha çok havalandırma ve su tesisatlarında yaşayan mikroorganizmaların zamanla kişiyi hasta etmesiyle ortaya çıkar. Kişiden kişiye bulaşma riski olmayan yaz gribi daha çok bu cihazlardan geçen su zerreciklerinin solunmasıyla bulaşır.