Yaz gribi belirtileri nelerdir, bulaşıcı mıdır? Yaz gribinden korunmanın yolları

Yaz gribi, tıpkı kış aylarında olduğu gibi halsizlik ve öksürük gibi şikayetlere neden olur. Sıcak havalar da bu rahatsızlığı daha da zor hale getirebilir. K.B.B Uzmanı Op. Dr. Koray Cengiz, yaz gribiyle ilgili detaylı bilgiler verdi.
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Düşen vücut direnci, ortak kullanım alanlarında geçen sürenin artması, plajlar, deniz, havuz ve yazın olmazsa olmazı klimalar. Hepsi yaz gribinin sebepleri arasında yer alıyor. Kış gribine benzer özellikler gösterse de farklı olan lejyoner hastalığı ya da bilinen adıyla yaz gribinin ortaya çıkmasındaki en büyük etken ise bilinçsizce kullanılan klimalardır.
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Yaz gribi belirtileri nelerdir?
Sıcak havalardan kaçış olarak görülen klimalar yaz mevsiminde hastalanmanın en büyük sebebi olarak kabul ediliyor. Bu noktada istenmeyen şikayetlere neden olan yaz gribi en çok;
Ateş, Halsizlik ve yorgunluk, Öksürük, Balgam, Derin ve hırıltılı nefes alma, Kas ağrıları şeklinde kendini belli eder.
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Yaz gribi bulaşıcı mıdır?
Her ne kadar bildiğimiz grip ile benzer semptomlar gösterse de ortaya çıkış sebepleri farklıdır. Kış gribinde hastalığa sebep olan organizmalar başkadır ve bu mikroorganizmalar kişiden kişiye kolaylıkla bulaşabilir. Bunun yanı sıra yaz gribi daha çok havalandırma ve su tesisatlarında yaşayan mikroorganizmaların zamanla kişiyi hasta etmesiyle ortaya çıkar. Kişiden kişiye bulaşma riski olmayan yaz gribi daha çok bu cihazlardan geçen su zerreciklerinin solunmasıyla bulaşır.
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Yaz gribinden korunmanın yolları
Yaz gribinden korunmanın öncelikli adımı yukarıda da belirtildiği gibi klima kullanımında bilinçli olmaktır. Bunun yanı sıra;
Klima sıcaklığı yaklaşık 22-23 derece arasında olmalıdır, Ani sıcak – soğuk hava değişimlerinin önüne geçilmelidir, Soğuk hava çıkışının şiddeti en düşük ayarda olmalıdır, Uyurken klima çalıştırılmamalı ancak çalıştırılacaksa doğrudan kişiye üflememelidir, Sıvı kaybının arttığı sıcak havalarda mutlaka en az 2,5 litre su içilmelidir, Havuz ve deniz sonrası mutlaka duşa girilmelidir, Kıyafet tercihi ince ve pamuklu olanlardan yapılmalı, Terli kıyafetler mutlaka değiştirilmeli, Terliyken doğrudan klimanın soğuğuna maruz kalınmamalıdır, Yağlı ve ağır yemekler yerine hafif gıdalar tüketilmelidir.