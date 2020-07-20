Yaz geldi, hafifleme zamanı! Bölgesel zayıflama için…

Eğer yaptığınız diyete yüzünüz zayıflıyorsa doğru bir diyet uygulamamışsınız demektir. Çünkü doğru bir diyette yeterince yağ verildiğinde ve ideal kiloya inildiğinde yüz zayıflamaz. Kişiye uygun olmadığı için bazı listeler çirkin ve sağlıksız zayıflamaya sebebiyet verebilir. Kas kaybına da sebep olabilir. Kısacası bölgesel zayıflamak için dengeli beslenmeli, ara öğün almalı ve o bölgeyi spor ile mutlaka çalıştırmalısınız. Daha fit ve daha sağlıklı bir vücut için spor da hayatınızın bir parçası olmalıdır.