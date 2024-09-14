Yaz bitti, şimdi ciltteki hasarları onarma zamanı

3- Altın iğneli radyofrekans ve fraksiyonel lazer gibi işlemleri yaptırmak

4- Kök hücre tedavileri ile broblast sayınızı ve aktivitenizi arttırabilecek tedaviler yaptırmak, cildinizin kaybettiği elastikiyeti geri verirken cilt tonunuzu eşitlemeniz için de tedavi edici yöntemler olarak kullanılabilir.

Siz de eğer tatil dönüşünde cildinizde hasar oluşmuşsa bu hasarın tespiti ve tedavisi için doktorunuza danışmayı unutmayın. Bu konularda sağlık bakanlığından yetki almış klinik ya da muayenehaneler dışında hiçbir yere güvenmemeniz gerektiğini unutmayın. Daha iyi görünmek isterken sağlığınızdan olmayın.