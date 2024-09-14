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Yaz bitti, şimdi ciltteki hasarları onarma zamanı

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#Güneşin Zararlı Etkileri#Güneş Lekesi#Hekstra
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 07:17

Yaz aylarından güneşin, denizin tadını çıkarmak istiyoruz ama bazılarımız güneşin zararlı etkilerini unutuyor ve kendini korumuyor. Bronz bir tene sahip olmak uğruna saatlerce direkt güneş ışığına maruz kalmak, şapka ve güneş gözlüğü kullanmamak cildimize hazar veriyor. Peki güneşin olumsuz etkilerinden kurtulmak için nelere dikkat etmeliyiz? Güneş kaynaklı oluşan cilt lekelerinden kurtulmak mümkün mü?