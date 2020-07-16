Yaz aylarının kabusu kene ısırması ve kırım kongo kanamalı ateşi nedir?

Keneyi kendiniz çıkarmaya çalışmayın Kene bir sağlık çalışanı tarafından vücuttan çıkarılmalı.Kene bir cımbız yardımı ile vida gibi çevrilerek çıkarılır. Çıkarılan kene ise incelenmek üzere ilgili merkeze gönderilir.