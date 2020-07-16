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Hürriyet
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Ebeveyn
Haber Giriş: 16 Temmuz 2020 - 10:28,

Yaz aylarının kabusu kene ısırması ve kırım kongo kanamalı ateşi nedir?

İçinde bulunduğumuz salgın sürecinde herkes Coronavirus’e odaklanmış durumda. Oysa özellikle yaz aylarında sağlığımızı tehdit eden bir başka önemli sorun da kene sırması ve buna bağlı olarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne yakalanan vakaların da maalesef artışa geçmesi.

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Normalleşme döneminde özellikle park, bahçe gibi yeşil alanlarda daha fazla vakit geçirilirken kenelere karşı da dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko keneden korunmak için neler yapılması gerektiğini anlatıyor.

2Riskli alanlar kapatacak giysiler giyilmeli
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Riskli alanlar kapatacak giysiler giyilmeli

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko “Kene ısırmalarının oluşmaması için kişisel korunma önlemleri alınmalı. Deri açıkta kalmamalı, riskli alanlarda kolları, bacakları kapatacak giysiler tercih edilmeli” açıklamasında bulundu.

3Bazen belirti görülmeyebilir
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Bazen belirti görülmeyebilir

Kene ısırması sonucunda ağrı, yanma ve kaşıntı başlayıp ısırılan yerin şişebildiğini belirten Doç. Dr. Elif Hakko, “Bazı durumlarda bulantı, kusma, yüzde şişme ve ateş olabildiği gibi bazen de herhangi bir belirti görülmeyebilir” dedi.

4Keneyi kendiniz çıkarmaya çalışmayın
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Keneyi kendiniz çıkarmaya çalışmayın

Kene bir sağlık çalışanı tarafından vücuttan çıkarılmalı.Kene bir cımbız yardımı ile vida gibi çevrilerek çıkarılır. Çıkarılan kene ise incelenmek üzere ilgili merkeze gönderilir.

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Hastaya kan sayımı ve karaciğer testleri yapılır, herhangi bir belirti oluşması durumunda ise hastaneye başvurması önerilir ve bu testler tekrarlanır.

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Bu testlerde bozulma varsa virüs tanısı için gerekli merkezlere hastadan kan gönderilir.

7Hastalığın kuluçka süresi 3-7 gündür
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Hastalığın kuluçka süresi 3-7 gündür

Kene ısırmasına bağlı olarak görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının sadece insanlarda görüldüğünü, hayvanlarda hastalığın şimdiye kadar bildirilmediğini vurgulayan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko ekliyor.

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“Kuluçka süresi yani kene ısırmasından sonra hastalığın belirtilerinin ortaya çıkma süresi 3-7 gündür. Daha sonra ilk 7 güne kadar kas ağrıları, ateş, bulantı, kusma ve ishal oluşabilir. Baş ağrısı, sersemlik ve 41 dereceye kadar varabilen ateş olur” dedi.

910-20 gün sürüyor
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10-20 gün sürüyor

Yüz, boyun ve gövdede kızarma, göz aklarında göllenme oluşabileceğini de belirten Doç. Dr. Elif Hakko, “Yedinci günden sonra kanamalar başlar. Kanama en sık dişetlerinden, burundan, mideden, makattan, mesaneden, vajinadan ve akciğerden kaynaklanmakla beraber beyin kanamasına bile rastlanabilir. Hastalık 10-20 gün sürer” açıklamasında bulundu.

10Kimler daha çok risk altında
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Kimler daha çok risk altında?

Kene ısırması ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi açısından en fazla risk altında olanların çiftçiler, veterinerler, kırsal ve ormanlık alanda bulunan kişiler ve sağlık çalışanları olduğunu söyleyen Doç. Dr. Elif Hakko, “Bu hastalık etlerden bulaşmaz.

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Ancak gebe kadından bebeğe geçiş bildirilmiştir” dedi. Kene ısırıklarının yol açtığı hastalıkların hayati tehlike oluşturabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Elif Hakko, “Kene ısırması yoluyla bulaşan hastalıklar tehlikeli sistemik sorunlara yol açabilir.

12Bır kısmı yaşamı tehdit ediyor
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Bır kısmı yaşamı tehdit ediyor

Bu hastalıkların bir kısmı yaşamı tehdit edebilir. Keneler ‘kene felci’ olarak tanımlanan bir klinik tablo da oluşturabilirler. Boyuna yakın bölgeden ısırdığında bacaklardan başlayıp, boyun kısmına kadar uzanan felç belirtilerine rastlanabilir.  

13Yeşil alanlarda vakit geçirirken dikkat
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Yeşil alanlarda vakit geçirirken dikkat!

Ateş 40 dereceye kadar yükselebilir. Solunum sistemi de etkilenir. Yaz aylarında yeşil alanlarda vakit geçirirken dikkat edilmeli” şeklinde konuştu.

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