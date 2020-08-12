Yaz aylarında en sık görülen 6 alerji

Böcek/arı alerjisi Yaz sıcağında açık havada,doğada daha fazla zaman geçirdiğimiz için böcek ısırıklarına bağlı alerjiler gelişebiliyor. Yaban arıları, karıncalar ve tahta kuruları, alerjik reaksiyonlara neden olabilecek böcekler arasında yer alıyorlar. Böcek ısırıkları basit kızarıklıklardan, karında kramp tarzı ağrı ve kusmaya, daha ileri vakalarda solunum zorluğu, nefes darlığı gibi hayatı tehdit eden ciddi durumlara yol açabiliyor.“Böyle bir durumda acil servise başvurmak gerekiyor” uyarısında bulunan Esin Özlem Atmış sözlerine şöyle devam ediyor: “Örneğin arı sokmalarına karşı alerjisi olan bireyin bir tek ısırıktan sonra vücudunda ve yüzünde belirgin şişme, tansiyon düşmesi, bayılma ve bilincin kapanması gibi ciddi sorunlar gelişebiliyor. Eğer arı sokmasına karşı bildiğiniz bir alerjiniz varsa ya da bahsedilen alarm bulgularından birini fark ederseniz, acilen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekiyor.