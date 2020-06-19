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GeriÇocuk Beslenmesi Yaz aylarında çocuklar için serinletici içecek önerileri
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Hürriyet
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Çocuk Beslenmesi
Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 19 Haziran 2020 - 12:36,

Yaz aylarında çocuklar için serinletici içecek önerileri

Yaz ayları çocukların değişen fiziksel aktiviteleri ve artan hava sıcaklıkları nedeniyle besin öğesi ihtiyaçlarında da değişiklik ortaya çıkarıyor. Bu dönemde en çok değişen ihtiyaç şüphesiz sıvı ihtiyacıdır. Diyetisyen Dilan Dalgıç, yaz aylarından çocukların sıvı ihtiyacı ile ilgili önemli bilgiler verdi.

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1
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Ek gıda dönemi itibariyle ( + 6 ay) su içmek için susamayı beklemeden belirli aralıklarla içmesini öğretmek gerekiyor. Özellikle açık havada hareketli olduğu zamanlarda 15-20 dakikada bir, birkaç yudum bile olsa su içmeye teşvik etmek ve bunu alışkanlık edinmesini sağlamak oldukça önemli.

2
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İlk 6 ay bebekler sıvı ihtiyacını sadece anne sütü ya da formül mama ile karşılamaktadır. İlk 6 aylık dönemde bebeklerin ilave suya ihtiyacı yoktur. Ek gıda döneminin başlamasıyla (+6 ay) bebekler ilave suya ihtiyaç duyarlar. 6-12 aylık dönemde günde 1-2 su bardağı kadar temiz içme suyu verilmesi yeterli olacaktır.

3
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Bebek ve çocukların yeterli sıvı aldığını takip etmenin en kolay yolu günlük çıkardığı idrar sıklığı gözlemlemektir. Bebekler günde 4-8 kez bezini ıslatmalı; çocuklarsa 4-8 kez idrara çıkmalıdır. Günlük tüketmesi gereken sıvı miktarını hesaplamanın farklı yolları olsa da her çocuğun yaşı, kilosu, aktivite düzeyi ve fiziksel ihtiyacına göre ihtiyacı da farklı olacaktır. Ancak basit olarak 1-3 yaş dönemde ağırlık başına 125 ml ; 3-6 yaş dönemde ağırlık başına 100 ml; 7-12 yaş dönemde ağırlık başına 75 ml; 13 yaş ve üzerinde ağırlık başına 50 ml sıvı tüketimi sağlanmalıdır.

4
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Hesaplanan sıvı ihtiyacının %70-80’ i sudan; kalanı da besinler ve alternatif içeceklerle aldığımız su ile sağlanmalıdır. Sıcak yaz günlerinde serinlemek için alternatif sağlıklı içecekler hazırlanabilir. Ancak taze sıkılmış meyve sularını hazırlamak için çok fazla meyve kullanıldığından dolayı yoğun miktarda şeker alımına neden olmaktadır. O yüzden daha küçük ölçeklerde tüketmesi sağlanabilir.

5Yaz ayları için çocuklara serinletici içecek alternatifleri - Çilekli limonata
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Yaz ayları için çocuklara serinletici içecek alternatifleri

- Çilekli limonata

1 çorba kasesi çilek
Yarım limon
500 ml soğuk su
1 yemek kaşığı bal

Yapılışı: Limonun kabuğu soyulur. Çileklerin sapları ayrılır. Üzerine bal eklenerek blenderdan geçirilir. Püre kıvamını alınca içine su eklenerek iyice tekrar blenderdan geçirilir. İsteğe göre nane ile soğuk olarak servis edilir.

6- Naneli ayran
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- Naneli ayran

1 su bardağı yoğurt
1 çay bardağı su
3-4 dal taze nane

Yapılışı: Ayıklanan nane yaprakları su ve yoğurtla birlikte blenderdan geçirilir. Naneler küçük partikül haline geldiğinde soğuk olarak servis edilir.

7- Taze meyveden komposto
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- Taze meyveden komposto

Taze meyveden komposto
1 tatlı elma
1 olgun armut
3-4 tatlı kayısı
1-2 dilim limon
Su

Yapılışı: Meyveler çekirdekleri ayrılarak aynı boyutta kesilir. Limonla birlikte tencerede üzerini geçecek kadar su ilave ederek yumuşayana kadar pişirilir. Soğuduktan sonra süzerek ya da taneli olarak servis edilir. İsteğe göre taze vişne, erik, şeftali gibi diğer yaz meyveleri de kullanarak tarif çeşitlendirilebilir. Kullanılan meyvelerin tatlılığı yeterli gelmezse kuru üzüm, kuru dut, kuru incir gibi meyveler eklenebilir ya da komposto ılımaya başlayınca bal ilave edilebilir.

8
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