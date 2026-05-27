×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİKBEBEKÇOCUKERGENLİKEBEVEYNYAŞAMYAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Yavaş yürüyorsanız sorun kulağınızda olabilir

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Yürüme#Yürüme Analizi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2026 08:49

Yürüme hızınız eskisine göre belirgin biçimde düştüyse sorun her zaman dizlerde, kaslarda ya da yaşlanmada olmayabilir. Apple’ın Michigan Üniversitesi ile yürüttüğü işitme araştırması, işitme kaybı ile daha yavaş yürüme arasında dikkat çeken bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Uzmanlara göre bu bulgu, işitme sağlığının yalnızca kulaklarla değil; denge, beyin, hareket kabiliyeti ve genel sağlıkla da yakından bağlantılı olduğunu gösteriyor.