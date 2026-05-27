Yavaş yürüyorsanız sorun kulağınızda olabilir

Yürürken eskisine göre daha yavaş hareket ettiğinizi fark ediyorsanız, bunun nedeni yalnızca dizleriniz, beliniz ya da kondisyonunuz olmayabilir. Yeni veriler, işitme kaybı ile yürüme hızındaki düşüş arasında güçlü bir bağlantı olabileceğini gösteriyor.

Apple’ın Michigan Üniversitesi ile yürüttüğü geniş kapsamlı işitme araştırmasında, 57 binden fazla iPhone kullanıcısının verileri incelendi. Çalışmada daha fazla işitme kaybı yaşayan kişilerde yürüme hızının daha düşük olduğu görüldü. Bu ilişki özellikle 60 yaş ve üzerindeki kişilerde daha belirgin hale geldi.