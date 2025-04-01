Yatmadan önce bunlardan uzak durun! En sağlıksız gece atıştırmalıkları ve yerine geçebilecek daha sağlıklı alternatifler

Daha geç yemek sizi şişmanlatır
Avrupa ve Uluslararası Obezite 2020 Konferansı'nda sunulan araştırma, gece geç saatlerde yemek yiyenlerin günlük kalorilerinin yüzde 40'ını akşam 6'dan sonra tükettiklerini ortaya koyuldu. Aynı zamanda bu dönemde yenen yiyeceklerin şeker ve yağ oranı daha yüksek, protein ve lif oranı ise daha düşük olma eğilimindedir.
Akşamları televizyon izlerken yediğimiz yiyecekler genellikle aktif olarak aşırı tüketilmek üzere tasarlanmıştır. Evde televizyon izleme deneyimimiz sinema deneyimine yaklaştıkça, sinemanın atıştırmalık kültürünü benimsersiniz.
Moore, insanları günün herhangi bir saatinde ekran karşısında yemek yemekten caydırdığını çünkü bir TV izlemeye daldığımızda ağzımızı bilinçsizce doldurduğumuzu, çoğu zaman başlangıçta aç bile olmadığımızı ama aşırı tüketme potansiyelinin çok yüksek olduğunu sözlerine ekledi.