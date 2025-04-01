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Yatmadan önce bunlardan uzak durun! En sağlıksız gece atıştırmalıkları ve yerine geçebilecek daha sağlıklı alternatifler

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#Sağlık#Sağlıklı Beslenme#Sağlıksız Beslenme
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2025 09:02

Hepimiz geç saatlerde yemek yemenin kötü uyku ve bir dizi sağlık sorunuyla bağlantılı olduğunu biliyoruz ama yine de televizyon karşısında bir şeyler atıştırma huyumuzdan bir türlü vazgeçemiyoruz. Ancak sağlıksız gece atıştırmalıkları yerine geçebilecek daha sağlıklı alternatifler de var. İşte gece açlığını bastıracak 7 atıştırmalık...