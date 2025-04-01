Yatmadan önce bunlardan uzak durun! En sağlıksız gece atıştırmalıkları ve yerine geçebilecek daha sağlıklı alternatifler

Geceleri yenebilecek en iyi yiyecekler sindirim sistemi için en kolay olanlardır. Bir kâse kaliteli yoğurt kolayca sindirilebilir ve bağırsak sağlığını iyileştirmek için protein ve bazı iyi mikroplar içerir.

Yoğurta biraz meyve ekleyin. Mesela elma, mevsimindeyse çilek veya kiraz. En iyi meyve seçeneği dilimlenmiş kividir. Bol miktarda prebiyotik lif içerir, böylece uykuya daha hızlı dalmanızı sağlar. Gerçekten sağlıklı bir seçim için üzerine biraz kabak çekirdeği ve/veya chia tohumu serpin. Her ikisi de uykuya dalmanıza yardımcı olan omega-3 içerir.