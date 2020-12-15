Yatarken kalın pijamaları tercih etmeyin… Etkilerine şaşıracaksınız

Sivilcelere sebep olabilir Uykunuzda terlediğinizde, terleme akneleri olarak bilinen sivilcelere sebep olabilir. Terli pijamalardan kaynaklanan ısı ve sürtünme ile gözenekler tıkanabilir ve bu durum da cilt tahrişine neden olabilir. Son dönemlerde de popülerlik kazanan bambu kumaş ile yapılan pijamalar sivilceyi önlemeye yardımcı olabilir. Bambu kumaş pamuktan bile daha yumuşak ve emicidir. Harika bir uyku için de tercih edilebilir.