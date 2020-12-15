Yatarken kalın pijamaları tercih etmeyin… Etkilerine şaşıracaksınız
Neredeyse herkes yatmak için pijama giyer. Özellikle de kış aylarında pijamalardan daha rahat bir şey yoktur. Yatmak için giydiğimiz pijamalar aslında uykumuzu, görünüşümüzü ve hatta sağlığımızı etkileyebiliyor. Tüylü, polarlı kısacası kalın pijamalarınız geceleri aşırı terlemenize neden oluyorsa, sabah yorgun uyanmanızın sebebi olabilir. Peki kalın pijamalar neden en iyi seçenek değil?
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Yapılan araştırmalara göre sağlıklı bir uykuya dalmak için vücut ısısının çok yüksek olmaması gerekiyor.
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Uyku kalitesini etkiler
Çok kalın pijamalarla uyumak, vücudunuzun gece boyunca doğru sıcaklığı sürdürmesi gerektiğinden huzursuz bir gece geçirmenize sebep olabilir. Uyku vakti için en ideal kumaş pamuktur. Çünkü cildinizin nefes almasını sağlar ve rahat olmanıza yardımcı olur. Pijama kumaşı konusunda harika seçeneklerden biri de nefes alabilen ketendir. Pamuk kadar yumuşak olmadığından daha az tercih edilir.
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Enfeksiyonları tetikleyebilir
Geceleri terliyorsanız cilt enfeksiyonu geliştirme şansınız daha yüksektir. Bakteriler nemli yerlerde daha iyi büyür ve üzerini kalın pijamalar ve yorganlarla kapattığınızda, mikroplar için mükemmel bir üreme alanı yaratabilirsiniz.
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Kan akışını etkiler
Kalın pijamalarla birlikte içlik ve çorap giyerek uyuyan insanlarda var. Bileğinizi sıkan çoraplar, vücudunuzu sıkan pijamalar kan akışını da zorlaştırır.
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Doğal ısıyı engeller
Yatakta çok sıcak olmak iyi bir gece uykusu çekmenizi engeller. Güzel bir uyku için pamuklu pijama giymek istemiyorsanız, ipek de iyi bir tercih olabilir. İpek soğuk kış gecelerinde bile sizi yeterince sıcak tutabilir.
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Sivilcelere sebep olabilir
Uykunuzda terlediğinizde, terleme akneleri olarak bilinen sivilcelere sebep olabilir. Terli pijamalardan kaynaklanan ısı ve sürtünme ile gözenekler tıkanabilir ve bu durum da cilt tahrişine neden olabilir. Son dönemlerde de popülerlik kazanan bambu kumaş ile yapılan pijamalar sivilceyi önlemeye yardımcı olabilir. Bambu kumaş pamuktan bile daha yumuşak ve emicidir. Harika bir uyku için de tercih edilebilir.
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Çarşaf seçimi doğru olmalı
Uyuyacağınız yatağın çarşaflarının da pamuklu olmasına dikkat etmelisiniz. Sentetik ürünler terlemeye sebep olabilir.
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Uyku için en sağlıklı ve en uyun pijama seçimi kesinlikle pamuk ve bambu kumaşlar olmalıdır. Kalın polarlı, tüylü ve rahatsız edici pijamalarla iyi bir uyku çekmeniz güçleşecektir.