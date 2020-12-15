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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraf: Alamy / Pixabay
Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 13:03 | 

Yatarken kalın pijamaları tercih etmeyin… Etkilerine şaşıracaksınız

Neredeyse herkes yatmak için pijama giyer. Özellikle de kış aylarında pijamalardan daha rahat bir şey yoktur. Yatmak için giydiğimiz pijamalar aslında uykumuzu, görünüşümüzü ve hatta sağlığımızı etkileyebiliyor. Tüylü, polarlı kısacası kalın pijamalarınız geceleri aşırı terlemenize neden oluyorsa, sabah yorgun uyanmanızın sebebi olabilir. Peki kalın pijamalar neden en iyi seçenek değil?

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Yapılan araştırmalara göre sağlıklı bir uykuya dalmak için vücut ısısının çok yüksek olmaması gerekiyor.

2Uyku kalitesini etkiler
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Uyku kalitesini etkiler

Çok kalın pijamalarla uyumak, vücudunuzun gece boyunca doğru sıcaklığı sürdürmesi gerektiğinden huzursuz bir gece geçirmenize sebep olabilir. Uyku vakti için en ideal kumaş pamuktur. Çünkü cildinizin nefes almasını sağlar ve rahat olmanıza yardımcı olur. Pijama kumaşı konusunda harika seçeneklerden biri de nefes alabilen ketendir. Pamuk kadar yumuşak olmadığından daha az tercih edilir.

3Enfeksiyonları tetikleyebilir
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Enfeksiyonları tetikleyebilir

Geceleri terliyorsanız cilt enfeksiyonu geliştirme şansınız daha yüksektir. Bakteriler nemli yerlerde daha iyi büyür ve üzerini kalın pijamalar ve yorganlarla kapattığınızda, mikroplar için mükemmel bir üreme alanı yaratabilirsiniz.

4Kan akışını etkiler
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Kan akışını etkiler

Kalın pijamalarla birlikte içlik ve çorap giyerek uyuyan insanlarda var. Bileğinizi sıkan çoraplar, vücudunuzu sıkan pijamalar kan akışını da zorlaştırır.

5Doğal ısıyı engeller
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Doğal ısıyı engeller

Yatakta çok sıcak olmak iyi bir gece uykusu çekmenizi engeller. Güzel bir uyku için pamuklu pijama giymek istemiyorsanız, ipek de iyi bir tercih olabilir. İpek soğuk kış gecelerinde bile sizi yeterince sıcak tutabilir.

6Sivilcelere sebep olabilir
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Sivilcelere sebep olabilir

Uykunuzda terlediğinizde, terleme akneleri olarak bilinen sivilcelere sebep olabilir. Terli pijamalardan kaynaklanan ısı ve sürtünme ile gözenekler tıkanabilir ve bu durum da cilt tahrişine neden olabilir. Son dönemlerde de popülerlik kazanan bambu kumaş ile yapılan pijamalar sivilceyi önlemeye yardımcı olabilir. Bambu kumaş pamuktan bile daha yumuşak ve emicidir. Harika bir uyku için de tercih edilebilir.

7Çarşaf seçimi doğru olmalı
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Çarşaf seçimi doğru olmalı

Uyuyacağınız yatağın çarşaflarının da pamuklu olmasına dikkat etmelisiniz. Sentetik ürünler terlemeye sebep olabilir.

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Uyku için en sağlıklı ve en uyun pijama seçimi kesinlikle pamuk ve bambu kumaşlar olmalıdır. Kalın polarlı, tüylü ve rahatsız edici pijamalarla iyi bir uyku çekmeniz güçleşecektir.

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