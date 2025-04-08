Yaşlanma karşıtı ürünlere para harcamadan da genç görünmek mümkün! İşte bunun için bırakmanız gereken 9 alışkanlık

6- Doğru besinleri almamak
Cohn, aşırı işlenmiş gıdalarla ilgili bir diğer sorunun da sağlıklı bir cilt için gereken besin maddelerinden yoksun olmaları olduğunu belirtiyor.
Örneğin, meyvelerde bulunan potasyum ve sodyum gibi elektrolitler hidrasyonu artırır. Elektrolit içecekleri ise genellikle kan şekerinizi yükseltebilecek ilave şekerler içerir.
Protein, çinko ve C vitamini, yaşlandıkça azalan kolajen üretimini artırmak için gereklidir. Ultra işlenmiş gıdalar bazı vitamin ve proteinlere sahip olsa da, çok fazla tüketmek de sağlık sorunlarına yol açabilir.
Castilla, “Bunlardan herhangi birinde eksikliğiniz varsa, vücudunuzun yeni, güçlü kolajen üretmesi çok daha zor olacaktır” dedi.