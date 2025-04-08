Yaşlanma karşıtı ürünlere para harcamadan da genç görünmek mümkün! İşte bunun için bırakmanız gereken 9 alışkanlık

1-Yeterince güneş kremi sürmemek

Dermatolog Carmen Castilla, BI'ya verdiği demeçte, piyasadaki tüm yaşlanma karşıtı cilt bakım ürünleri arasında en çok güneş kreminin etkili olduğunun kanıtlandığını söyledi.

Castilla, güneş kremi olmadan, güneşin UV ışınlarının ciltte hasara neden olduğunu, bunun da kolajen üretimini bozduğunu ve hatta sahip olduğunuz kolajeni yok ettiğini söyledi. Kolajen cildin destekleyici yapısı olduğundan,

cildi koruma altına almadan güneşe maruz bıraktığınızda daha hızlı yaşlanır.

Her gün en az SPF 30 içeren bir güneş koruyucu kullanmak ve güneşte kalınan her iki saatte bir tekrar uygulanmalı.

Castilla, güneş kremlerinin gerçekten çok hızlı bir şekilde bitirmeniz gerektiğini ancak çoğu insanın tüm yaz boyunca yetecek bir güneş kremi olduğunu söyledi.