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Yaşlandıkça beyninizi zinde tutmanın bilimsel reçetesi

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#Yaşlılık#Zihinsel Gerileme#Alzheimer
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2025 08:27

Büyük bir klinik araştırma, yaşam tarzı değişikliklerinin demans riski taşıyan yaşlı yetişkinlerin bilişsel işlevlerini iyileştirebileceğini gösteriyor.