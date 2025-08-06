Yaşlandıkça beyninizi zinde tutmanın bilimsel reçetesi

Dhana, çalışma bulguları çok önemli olsa da, biliş üzerindeki uzun vadeli etkilerin bilinmediğini söyledi.
Yapılandırılmış gruptaki katılımcılar, kendi kendine rehberlik eden gruptakilere göre yürütme işlevinde daha iyi performans gösterdi, ancak hafıza veya zihinsel işlem hızında önemli bir fark yoktu. Yaffe, bunun “daha çok vasküler bir yola ve daha az Alzheimer'a” işaret ettiğini ve bunun ayırt edici özelliğinin hafıza bozukluğu olduğunu söyledi.
Çalışmanın yazarlarından Alzheimer Derneği'nin tıbbi ve bilimsel ilişkilerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Heather Snyder, bilişsel bozulma ve bunamaya neden olan herhangi bir hastalığın muhtemelen ilaçlarla birlikte davranışsal müdahaleler de dahil olmak üzere “çok sayıda çözüm” gerektireceğini söyledi.
Araştırmacılar şu anda, bu müdahalelerin uzun vadede bilişsel sağlıklarını nasıl etkilediğini görmek için dört yıl daha takip edilen katılımcılardan elde edilen biyobelirteçleri ve nörogörüntüleme verilerini analiz ediyor.
Çalışma birden fazla yaşam tarzı değişikliğini içerdiğinden, farklı insanlar için neyin en etkili olduğunu belirlemek mümkün değildir.