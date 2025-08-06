Yaşlandıkça beyninizi zinde tutmanın bilimsel reçetesi

Ayrıca, öğrendiklerini tartışmak üzere kendi topluluklarındaki diğer grup katılımcılarıyla altı kez bir araya getirildiler.

Buna karşılık, yapılandırılmış grup çok daha yoğun ve zorlu bir sürece sahipti.

Fiziksel sağlık: Katılımcılar her hafta dört gün aerobik egzersiz, iki gün direnç antrenmanı ve iki gün de esneme ve denge egzersizleri yaptı.

Diyet: Katılımcılar, sağlıklı beyin yaşlanmasını teşvik etmek üzere tasarlanmış olan Nörodejeneratif Gecikme için Akdeniz-DASH Müdahalesi (MIND) diyetine uymaya teşvik edildi.

Bilişsel eğitim: Katılımcılar haftada üç kez web tabanlı bir bilişsel eğitim programına katıldılar.

Buna ek olarak, yapılandırılmış grup diğer katılımcılarla 38 kez bir araya gelmiş, tıbbi bir danışmandan yılda iki kez sağlık koçluğu almış, ayrıca diyet ve kardiyometabolik sağlığı değerlendirmek için telefon görüşmeleri ve klinik ziyaretleri yaptı.