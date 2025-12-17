Yaşı 79, ama enerjisi 20’lik gençleri solluyor: Uzun ömür formülünü paylaştı…

UZUN ÖMÜR İÇİN İLHAM VEREN ALIŞKANLIKLAR
Gabby Landsverk’in Business Insider’da aktardığına göre, Anne Thibodeaux’un yaşamı, sağlıklı yaşlanmanın sadece fiziksel aktivite ile sınırlı olmadığını kanıtlıyor. Güçlü topluluk bağları, düzenli egzersiz ve minnettarlık, uzun ve kaliteli yaşamın anahtarları arasında yer alıyor
Bahçe işleri, dans, yürüyüşler, sanal dersler ve arkadaş buluşmalarıyla dolu günlük yaşamı, Thibodeaux’u hem zinde hem de mutlu tutuyor. Enerjisi, merakı ve pozitif yaşam felsefesi, hem yaşıtlarına hem de genç kuşaklara örnek oluyor.