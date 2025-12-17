Yaşı 79, ama enerjisi 20’lik gençleri solluyor: Uzun ömür formülünü paylaştı…

“Birçok insan gün boyunca oturuyor ve bu sağlıklı değil” diyen Thibodeaux, günlük adımlarını uygulamada takip ediyor ve çoğu zaman 10.000 adımın üzerinde yürüyor. Örneğin torununun düğününde 22.315 adım atmış ve dans pistini hiç terk etmemiş.

Araştırmalar, günde sadece 4.000 adım atmanın bile kalp sağlığını desteklediğini gösteriyor; Thibodeaux ise bunu çok daha fazlasıyla uyguluyor.