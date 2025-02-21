Yaşadığı değişime kendisi bile inanamıyor: 197 kilodan 95 kiloya düştü! ‘Artık hayattan daha fazla zevk alıyorum’

Tori Phillips son birkaç aydır uyguladığı diyeti de açıkladı
Kahvaltı: Protein kahvesi veya ev yapımı ekmekle yumurta ve avokado tostu. Alternatif olarak roka, hava fritözünde kızartılmış tatlı patates küpleri, soğan, avokado ve iki yumurtadan oluşan bir kahvaltı salatası.
Öğle yemeği: Sarımsaklı zeytinyağı, İtalyan baharatları, yeşil soğan ve parmesan peyniri ile hazırlanan proteinli makarna.
Akşam yemeği: Çıtır tavuk parçalarının doğrandığı salata.
Atıştırmalıklar: Protein bar, ev yapımı süzme peynir sosuyla hava fritözünde kızartılmış düşük karbonhidratlı tortilla şeritleri, fıstık ezmeli elmalar ve karışık kuruyemişler.
İçecekler: Suya karıştırılmış şekersiz içecek ve proteinli kahve.
New York Post’un ‘I lost over 200 lbs. — there was no ‘magic pill,’ these were my exact diet swaps’ başlıklı haberinden derlenmiştir.