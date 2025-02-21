Yaşadığı değişime kendisi bile inanamıyor: 197 kilodan 95 kiloya düştü! ‘Artık hayattan daha fazla zevk alıyorum’

Kilo verme süreci, birçok insan için karmaşık ve zorlu bir yolculuktur. Beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzı ve duygusal durum, bu süreçte önemli rol oynar. Herkesin bu yolculukta farklı deneyimleri ve motivasyonları vardır.



Kimi zaman sağlık sorunları, kimi zaman öz güven eksikliği, bu süreci şekillendiren etkenler arasında yer alır. 39 yaşındaki Tori Phillips’in hikâyesi de bu bağlamda dikkat çekiyor.