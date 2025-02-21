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Yaşadığı değişime kendisi bile inanamıyor: 197 kilodan 95 kiloya düştü! ‘Artık hayattan daha fazla zevk alıyorum’

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#Sağlık#Kilo Verme#Mide Küçültme Ameliyatı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 08:57

Tori Phillips, 197 kiloya ulaşan kilosunu sağlığı için attığı cesur adımlarla 95 kiloya indirmeyi başardı. “Artık hayattan daha fazla zevk alıyorum” diyen Tori, kilo verme sürecinin yalnızca diyetle değil, aynı zamanda önemli bir zihinsel değişimle mümkün olduğunu belirtiyor. Tori, son aylarda uyguladığı diyetini de paylaşarak, bu zorlu yolculuğun her aşamasını ve yaşadığı dönüşümü anlattı.