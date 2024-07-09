Yalnızlık, dünyanın en büyük katillerinden birine yakalanma riskini yüzde 56 oranda artırıyor!

Dr. Soh, insanlara farklı bir durum olan sosyal izolasyona göre değil, başkalarıyla çevrili olsalar bile kendilerini nasıl hissettikleriyle ilgili olan yalnızlıklarına göre yardım teklif edilmesi gerektiğini söyledi ve ekledi:
“Yalnızlık değerlendirmelerinin tekrarlanması, kronik olarak yalnız olan ve bu nedenle inme açısından daha yüksek risk altında olan kişilerin belirlenmesine yardımcı olabilir. Eğer bu kişilerin yalnızlık duygularını mikro ve makro ölçekte ele almazsak, bunun sağlık açısından derin sonuçları olabilir.”