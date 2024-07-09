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Yalnızlık, dünyanın en büyük katillerinden birine yakalanma riskini yüzde 56 oranda artırıyor!

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#Felç#Yalnızlık Ve Felç#Yalnızlık Felç Ediyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 13:49

Yalnızlığın ruh ve akıl sağlığına iyi gelmediğini hepimiz biliyoruz. Araştırmalara göre yalnızlığın olumsuz etkileri bunlarla sınırlı değil, fiziksel olarak da şok edici etkileri var.