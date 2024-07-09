Yalnızlık, dünyanın en büyük katillerinden birine yakalanma riskini yüzde 56 oranda artırıyor!

Katılımcılar 'sürekli düşük', daha önce yalnız olup artık yalnız değillerse 'düzeliyor', başlangıçta düşük ve yüksek puan alıyorlarsa 'yeni başlangıçlı' veya her iki aralıkta da yalnızlarsa 'sürekli yüksek' olarak sıralandı.

2018'e kadar olan takip sürecinde, sorgulanan tüm kişiler arasında toplam 1.237 felç yaşandı, bu sayı iki değerlendirme yapanlar arasında 601'e düştü.