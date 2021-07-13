Yaban mersini faydaları nelerdir, neye iyi gelir, nerede yetişir? İşte, yaban mersini kalorisi ve kullanımı
Mavi- mor rengiyle küçük ama çok etkili yaban mersini, öğünlerimize ayrı bir lezzet katıyor ve sağlıklı içeriğiyle pek çok hastalığa fayda sağlıyor. Halk arasında zengin vitaminli içeriğinden dolayı ‘mavi altın’ diye adlandırılan yaban mersinini yakından tanıyoruz. İşte yaban mersini faydaları, neye iyi geldiği, kalorisi ve merak edilen her şey…
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Yaz aylarını gelmesiyle adını daha sık duyduğumuz yaban mersini, düşük kalorisiyle diyet listelerinin başında geliyor. İnce yarı saydam bir kabuğu ve minik tohumları olan koyu mavi-mor arası bir renkte olan yaban mersininin faydaları nedir, nerede yetişir, kaç kalori merak ediyorsanız, işte yaban mersini ile ilgili tüm merak edilenler…
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Yaban mersini faydaları nelerdir?
Yaban mersini insan sağlığı açısından pek çok etkiye sahiptir. İşte yaban mersininin faydaları;
Özellikle yaban mersini göz ile ilgili rahatsızlıklara iyi gelmektedir. Göz yorgunluğu, katarakt ya da miyopluk ve göz tansiyonu gibi rahatsızlıklara yaban mersini iyi gelmektedir.
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Yaban mersini varis ve hemoroid gibi rahatsızlıklar konusunda da iyileştirici etkiye sahiptir.
Damar tıkanıklığı ile damar sertliğine de iyi gelen yaban mersini, vücuttaki kolajenin arttırılmasına yardımcı olur.
Yaban mersini, tıpkı ahududu ve böğürtlen gibi hücrelerin dış etkenlere karşı korunmasına yardımcı olur ve demirin emilimine destek veren mükemmel bir C vitamini kaynağıdır.
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Yüksek lif oranı ve antioksidanlar açısından zengin olması sebebiyle kolesterol seviyesini düzenler, dolayısıyla kalp sağlığını da korur.
Düşük kalorisi sayesinde dengeli bir diyetin parçası olarak çeşitli meyve ve sebzelerle birlikte kullanılabilir.
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Yaban mersini neye iyi gelir?
Yaban mersini vücut üzerinde farklı olumlu etkilere sahiptir.
Yaban mersini tüketimi kabızlık ve ülser gibi rahatsızlıkların giderilmesine ve ağrıların hafiflemesine yardımcı olur.
Kalp ile damar dostu olduğu da bilinen yaban mersini özellikle damar sertleşmesine iyi gelmektedir.
Kötü kolesterolü düşürür.
Diyabetle ilgili rahatsızlıklara iyi gelir.
Görme sorunlarında yardımcı bir takviyedir.
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Yaban mersini nerede yetişir?
Yaban mersini, Türkiye'de en çok Giresun, Sürmene, Rize, Erzurum, Trabzon ve Uludağ'da yetişmektedir. Yaban mersini fundagiller familyasına sahiptir. Genellikle çok dallı ve odunumsu bir köke sahip olurlar. Yaban mersini sadece bir meyve olarak değil ayrıca yaprak kısımları çay olarak da tüketilir.
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Yaban mersini kaç kalori?
C ve E vitamini, potasyum, demir folik asit ve lif açısından zengin olan yaban mersini içerisinde toplamda 84 kalori bulunmaktadır. 1.1 gram proteini de içeriğinde bulunduran yaban mersini, karbonhidrat ile 0,5 gram yağ içermektedir. Ayrıca bir fincan yaban mersini 1 adet meyve yerine tüketilebilir.