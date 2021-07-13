Yaban mersini faydaları nelerdir, neye iyi gelir, nerede yetişir? İşte, yaban mersini kalorisi ve kullanımı

Yaban mersini nerede yetişir? Yaban mersini, Türkiye'de en çok Giresun, Sürmene, Rize, Erzurum, Trabzon ve Uludağ'da yetişmektedir. Yaban mersini fundagiller familyasına sahiptir. Genellikle çok dallı ve odunumsu bir köke sahip olurlar. Yaban mersini sadece bir meyve olarak değil ayrıca yaprak kısımları çay olarak da tüketilir.