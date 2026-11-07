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Wayne Rooney'den şaşırtan değişim! Kilo vermesinin ardındaki gerçeği ilk kez anlattı

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#Wayne Rooney#Sağlık#Diyet
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 08:48

Wayne Rooney, son dönemde geçirdiği fiziksel değişimle dikkatleri üzerine çekti. Fazla kilolarından kurtulan ve yaşam tarzında önemli değişikliklere giden eski futbolcu, sağlığı için aldığı kararların perde arkasını ilk kez anlattı.