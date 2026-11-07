Wayne Rooney'den şaşırtan değişim! Kilo vermesinin ardındaki gerçeği ilk kez anlattı

I’M A CELEBRITY YARIŞMASININ FAVORİSİ GÖSTERİLİYOR

Wayne Rooney, yaklaşan I'm A Celebrity... Get Me Out of Here! (Ben Bir Ünlüyüm... Beni Buradan Çıkarın!) macerasıyla da gündemde. İngiltere’de ITV kanalında yayınlanan, ünlü isimlerin Avustralya ormanında zorlu şartlarda mücadele ettiği bir reality şov programı. Yarışmacılar, ormanda sınırlı imkânlarla yaşar, yemek ödülleri kazanmak için çeşitli fiziksel ve psikolojik zorlukları içeren sınavlara katılır. Eşi Coleen Rooney’nin 2024 yılında katıldığı yarışmada finale yaklaşmasının ardından bu kez programa katılması beklenen eski futbolcu, şimdiden yarışmanın favorileri arasında gösteriliyor.