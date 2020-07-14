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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: Ingimage/iStock/Alamy
Haber Giriş: 14 Temmuz 2020 - 13:48,

Vücuttaki nikotini temizliyor, bağışıklığı güçlendiriyor

Sigara kullanımı nikotin nedeni ile hücrelerin zarar görmesine ve hücre ölümüne neden olan serbest radikallerin oluşmasına neden olmaktadır. Serbest radikaller vücutta doku hasarı, hücre yaşlanması, hücre ölümüne kadar giden süreci başlatır ve ilerletirler. Bu durumu durdurmanın yolu besinlerle alınan antioksidanlardan geçer. Peki nikotin düşmanı besinler nelerdir? Diyetisyen Deniz Zünbülcan, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.

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Nikotinin olumsuz etkilerinden kurtulmak istiyorsanız beslenmenize A,C,E vitamini zengini besinleri eklemeniz de fayda var.

2Havuç
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Havuç

100 gramında sadece 40 kalori bulunan havuç günlük ihtiyacımızı karşılayacak kadar A vitamini içerir. A vitamininin dışında B7, C vitamini, potasyum minerali ve birçok antioksidan maddeyi de içerir.

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Havucun farklı türlerinin tüketilmesi de nikotinden korunmada oldukça faydalı olacaktır. Çünkü içerdikleri antioksidan türleri farklıdır. Kırmızı ve mor renkli havuçlar antosiyaninlerden, turuncu olanlar beta-karotenden, sarı havuçlar ise luteinden daha zengindirler.

4Kabak çekirdeği
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Kabak çekirdeği

Antioksidan içeriği güçlüdür. Nikotinin olumsuz etkilerini azaltmak için her gün 1 avuç kabak çekirdeği bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için yararlı olacaktır.

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Aynı zamanda kabak çekirdeğinin karaciğer koruyucu etkileri de vardır. E, B1, B2, B3,C vitaminlerini selenyum ve çinko minerallerini içermektedir.

6Yumurta
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Yumurta

Vücudun üretemediği dışardan almak zorunda olunan tüm aminoasitleri içermektedir. Bu nedenle de vücudun kullanabileceği iyi bir protein kaynağıdır. Proteinlerin vücudun yapılanmasında ve korunmasında önemli ve etkili besin ögeleridir.

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Bu nedenle nikotinin olumsuz etkilerinden korunabilmek adına mutlaka yumurta beslenmenizde yer almalıdır. Aynı zamanda A, D vitamini, demir, selenyum, çinko minerallerini içermektedir.

8Pancar
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Pancar

Betalain maddesini içermektedir. Bu sayede kalp damar hastalıkları dahil birçok hastalığın önlenebilmesinde etkilidir. Kanın temizlenmesi ve karaciğerin zehirlerden arınmasına yardımcı olabilecek iyi bir detoks sebzesidir.

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C vitaminin de iyi kaynağıdır. Hem bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek hem de nikotinin olumsuz etkilerinden kurtulmak isteyenler beslenmelerinde pancara mutlaka yer vermelidir. Pancar sebze kavurması, salata olarak tüketilebileceği gibi smoothie yapılarak içilebilir.

10Zencefil
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Zencefil

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Aynı zamanda akciğerlerin temizlenmesinde de etkili bir besindir. Nikotinin olumsuz etkilerini azaltmak isteyen kişiler mutlaka beslenmelerine zencefili eklemelidir.

11Nikotin düşmanı smoothie tarifi
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Nikotin düşmanı smoothie tarifi

Malzemeler
1 adet kırmızı biber
1 adet ufak pancar
2 adet salatalık
Yarım demet maydanoz
½ limon suyu
1 çay kaşığı toz zencefil
Su
Buz

Yapılışı: Tüm malzemeleri yıkayıp temizleyin. Su ilave ederek parçalara ayırdığınız malzemeleri blender'dan geçirin. Tercih ederseniz buz ilave edip taze taze tüketin. Afiyet olsun.

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