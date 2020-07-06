Vücutta oluşan ödemi söküp atıyor! Sabah açken içerseniz…

Vücut ödemi genellikle, aşırı tuz tüketimi sonucu ve hareketsiz kalınmasından kaynaklanabilmektedir. Yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam stili, ödemin başlıca nedenleri arasında gelmektedir. Bundan dolayı da sadece beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi ile dahi, ödem oluşumunu önlemek ve ödemden kurtulmak mümkündür. Diğer yandan bazı ilaçların yan etkileri de ödem oluşumuna neden olabilmektedir. Böyle bir durumda ise kesinlikle doktora danışmadan hareket edilmemelidir. Çünkü bazı bitkisel otlar ya da besinler ilaçlar ile etkileşime girebilmekte ve tehlike oluşturabilmektedir.