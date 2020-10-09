Vücutta oluşan ödeme karşı bunlara dikkat edin

Ödeme yol açan hastalıklara bakacak olursak da kalp yetmezliğinde böbrekte tuz tutulumu artacaktır. Ya da nefrotik sendromu olan bireylerde protein kaçağı olması sebebiyle böbrekte tuz tutulumu artar ve ödem görülme olasılığı yüksektir. Bunların dışında tiroid fonksiyon bozuklukları, karaciğer yetmezliği gibi rahatsızlıklar da ödem yaratacak etkiye sahiptir.