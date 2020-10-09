MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Ebeveyn Haberleri Sağlık Haberleri Vücutta oluşan ödeme karşı bunlara dikkat edin
GeriSağlık Vücutta oluşan ödeme karşı bunlara dikkat edin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Sağlık
Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 09 Ekim 2020 - 16:47 | 

Vücutta oluşan ödeme karşı bunlara dikkat edin

Ödem, sıvıların damarlardan dokulara sızması sonucu birikmesiyle oluşan durumdur. Peki ödeme karşı nelere dikkat edilmeli? Diyetisyen Gülçin Işık, konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Bir takım fizyolojik etkiler ödeme neden olabilir. Bu durumlar ise şunlardır;

2
Abone Olgoogle-news

• Hamilelik,
• Adet dönemleri,
• Menopoz,
• Hormonal birtakım değişimler vb.

3
Abone Olgoogle-news

Aynı zamanda da;
• Uzun süre aynı pozisyonda kalmak (ayakta, oturarak vb.),
• Az su içmek,
• Çok tuzlu yiyecekler yenilmesi,
• Aşırı spor yapmak,
• Şekerli, tatlandırıcı içerikli veya beyaz un içerikli yiyecekler tüketmek.

4
Abone Olgoogle-news

Unutmamak gerekir ki 9 gram tuz vücutta yaklaşık olarak 1 litre su tutar. Bunların dışında:
• Hipertansiyon ilaçları,
• Ağrı kesiciler,
• Kortizon içerikli steroid ilaçlar,
• Hormon ilaçları (doğum kontrol hapları – östrojen içerikli vb.) ödemi tetikleyen diğer unsurlar arasındadır.

5
Abone Olgoogle-news

Ödeme yol açan hastalıklara bakacak olursak da kalp yetmezliğinde böbrekte tuz tutulumu artacaktır. Ya da nefrotik sendromu olan bireylerde protein kaçağı olması sebebiyle böbrekte tuz tutulumu artar ve ödem görülme olasılığı yüksektir. Bunların dışında tiroid fonksiyon bozuklukları, karaciğer yetmezliği gibi rahatsızlıklar da ödem yaratacak etkiye sahiptir.

6Peki ödeme karşı nelere dikkat edilmeli
Abone Olgoogle-news

Peki ödeme karşı nelere dikkat edilmeli?

• Kesinlikle tuzun kısıtlanması gerekir.
• Kızarmış yiyecekler,
• Turşu, turşu suyu,
• Fast food ürünler,
• Hazır salçalar,

7
Abone Olgoogle-news

• Konserve ürünler,
• Sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş gıdalar,
• Zeytin,
• Hatta ileri kısıtlamalarda ekmeklerin içeriklerinde dahi kısıtlamalar yapılmaktadır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi