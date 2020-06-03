Vücutta iltihap bırakmıyor… ‘Karpuz’ deyip geçmeyin

Yaz mevsiminin gelmesiyle tezgahlarda yerini alan karpuz çoğu kişi tarafından sevilen bir meyve. Sağlığa birçok faydası olan karpuzun vücuda zarar vermemesi için ise nasıl tüketildiği ve porsiyon kontrolü de oldukça önemli.
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Diyetisyen Deniz Zünbülcan, karpuz peynir ikilisinin çok fazla yenmemesi gerektiğine dikkat çekti, porsiyon miktarı konusunda uyarıda bulundu.
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100 gram karpuz 30 kaloridir. Kontrollü tüketilirse diyet yapanlar için iyi bir alternatiftir. İçeriğinde kalsiyum, potasyum, A vitamini, C vitamini gibi birçok vitamin ve mineral bulundurur.
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Karpuzun %90’ı sudan oluşur. Vücuttan toksik maddelerin atılımını kolaylaştıran detoks etkisi olan bir meyvedir. İçeriğinin büyük bir kısmının su olması nedeni ile yaz sıcaklarında serinletici bir meyvedir.
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Yüksek C vitamini içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendirirken A vitamini içeriği ile göz sağlığı için faydalıdır.
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Likopen içeriği aynı zamanda bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etki de yapar. Bu özelliği ile birçok kanser türüne karşı koruyucu olabileceği de düşünülür.
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Cildi güneşin zararlı etkilerine karşı koruduğuna dair veriler bulunmaktadır.
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Yapılan çalışmalar özellikle de kilolu kişilerde sıklıkla karşılaşılan yüksek tansiyon hastalığının karpuzun içeriği sayesinde azaltılabileceğini gösterir.
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Antienflamatuar bir besindir yani vücutta iltihap, enfeksiyon oluşumunu önler ve var olanların da daha hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.
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Karpuz peynire dikkat!
Karpuzun su içeriği ile beraber şeker içeriği de yüksektir. Bu nedenle yanında protein içeriği yüksek peynirin tüketilmesi doğru olacaktır. Ancak bu noktada peynirin de yüksek yağlı bir besin olduğu unutulmamalıdır ve porsiyon kontrolü yapılmalıdır.
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Ekmek bu üçlüde olmamasını istediğimiz bir besin… Çünkü karpuzun glisemik indeksi zaten yüksek... Ekmek de karbonhidrat içerikli bir besin. Özellikle beyaz ekmek tüketiliyorsa kan şekeri dengesizliği için bu daha da büyük risktir.
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Porsiyonu aşmayın
Glisemik indeksi yüksek bir meyve olduğu için gün içinde 1-2 porsiyon tüketilmesi önemlidir. 1 porsiyon karpuz 200 gram yani 3 ince üçgen dilimdir. 60 kaloridir ve 15 gram şeker içermektedir. Karpuzun gün içinde fazla tüketilmesi kişide şişkinlik, hazımsızlık, karın ağrısı, gaz problemlerine neden olabilir. Kişi aşırı miktarda karpuz tüketiyorsa kanda potasyum birikmesi ve beraberinde kas sorunları ortaya çıkabilir.
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Faydalı ama…
Görüldüğü gibi doğru miktarlarda ve doğru şekilde tüketilen karpuzun birçok faydası var. Ancak bazı kişilerin bu meyveyi tüketirken çok daha dikkat etmesi hatta tüketmemesi bile gerekebilir.
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Bu noktada eğer ki kişi şeker hastası veya böbrek hastası ise mutlaka tüketip tüketmemesine veya porsiyonuna kendi uzmanı ile karar vermelidir. Ayrıca karpuz bazı kişilerde alerji ya da kızarıklık yapabilir. Kişinin bu durumunu kontrol etmesi de oldukça önemlidir.
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Karpuzlu ferahlatan smoothie
Malzemeler
2 dilim donmuş karpuz 4-5 adet nane 2-3 tane donmuş çilek ½ misket limon suyu
Yapılışı: Tüm malzemeleri smoothie makinesinde blender’dan geçirin.