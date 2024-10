Vücudunuzun daha fazla besine ihtiyaç duyduğuna dair beş gizli işaret... 'Dünya genelinde insanların yarısı mikro besinleri yeterli miktarda almıyor'

5- VÜCUTTA ORTAYA ÇIKAN MORARMALAR

Son olarak, kolay morarma durumunun yeterli C vitamini alınmadığını gösterebileceğini ifade eden Dr. Sethi, C vitamininin bağışıklık sistemi ve kolajen üretimi açısından önemli olduğunu vurguladı. C vitamini eksikliği, kan damarlarının zayıflamasına neden olabilir.