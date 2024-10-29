Vücudunuzun daha fazla besine ihtiyaç duyduğuna dair beş gizli işaret... 'Dünya genelinde insanların yarısı mikro besinleri yeterli miktarda almıyor'

3- DİZ İLE EKLEMLERDEKİ AĞRI VE SESLER

Dizlerde ve diğer eklemlerde sıkça duyulan çatırdama sesi, Dr. Sethi’ye göre D3 vitamini veya kalsiyum eksikliğinin bir işareti olabilir. Yeterli D vitamini ve kalsiyum alımının sağlanmaması, kemik ve eklem sağlığını tehdit edebilir.



Ulusal Sağlık Enstitüleri, her dört Amerikalıdan birinin yeterli D vitamini almadığını tahmin ediyor. Yumurta sarısı, yağlı balıklar ve mantarlar D vitamini açısından zenginken, süt ürünleri ve yeşil yapraklı sebzeler kalsiyum kaynağıdır.