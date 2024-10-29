×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile Haberleri

Vücudunuzun daha fazla besine ihtiyaç duyduğuna dair beş gizli işaret... 'Dünya genelinde insanların yarısı mikro besinleri yeterli miktarda almıyor'

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Vitamin Eksikliği Belirtisi#Demir Eksikliği Belirtileri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 08:44

Kaliforniya’da gastroenterolog olarak görev yapan Dr. Saurabh Sethi, vitamin eksikliklerinin vücuttaki bazı belirtilerle anlaşılabileceğini açıkladı. 1,6 milyondan fazla izlenen videosunda, demir, C vitamini ve kalsiyum gibi temel maddelerin eksikliğine işaret eden beş önemli değişikliği vurguladı.