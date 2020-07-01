Vücudunuzu temizleyecek… Bu detoks suyunu yanınızdan ayırmayın
Vücudunuzdaki her 20 kilo için 1 litre su içmeniz gerektiğini biliyor muydunuz? Hele de yaz aylarında. Ama fazla su içmek bazen mide bulandırabilir. İşte Kişisel Sağlıklı Yaşam Uzmanı Dr. Buyrukçu’dan hem içimi kolay, hem de vücudunuzu temizleyecek harika bir detoks suyu tarifi…
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Dr. Buğra Buyrukçu, yazın kavurucu sıcaklarının hüküm sürdüğü şu günlerde, vücudun en çok ihtiyaç duyduğu besine; su tüketimine dikkat çekti.
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Yemek yeme gibi su içmenin de asla ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen ve “Su tüketmek için susamayı beklemeyin” diyen Dr. Buyrukçu, “Çünkü su vücudun ihtiyaç duyduğu sodyum, potasyom, fosfat, magnezyum ve kalsiyum gibi çok önemli minarelleri içeriyor. Hücrelerimize oksijen ve besin taşıyan, sindirim sisteminin çalışmasına, vücuttaki zararlı maddelerin dışarıya atılmasına yardımcı olan su, bağışıklığın güçlenmesinde, hastalıkların önlenmesinde önemli rol oynuyor” dedi.
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Her 20 kilo için 1 litre arttırın
Buyrukçu, en az oksijen kadar hayati olan suyun tüketim miktarının ise kiloya göre ayarlanması gerektiğini bildirdi. Özellikle havaların ısındığı dönemlerde su tüketiminin ihmale gelemeyeceğine dikkat çeken Dr. Buyrukçu, “Sıcak hava ve egzersiz nedeniyle kaybedilen sıvı yerine konulmazsa, baş ağrısı ve kabızla başlayan, uzun vadede ise daha önemli hastalıklara kadar uzayan bir süreç başlayabilir. O nedenle her bireyin günde, vücudundaki her 20 kilo için 1 litre su içmesi gerekiyor. Örneğin 60 kilo birinin 3 litre su tüketmesi, hele hele sıcak havalarda bundan vazgeçmemesi çok mühim. Detoks etkisi yaratan bitkilerle birlikte içilmesi ise tam bir şifa kaynağı” diye konuştu.
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İçine karanfil, zencefil, tarçın…
Su içmenin bazen mide bulantısı ve şişkinliğe neden olduğunu, birçok kişinin bu yüzden su içmek istemediğini de anımsatan Dr. Buğra Buyrukçu, içimi rahat ve keyifli, aynı zamanda detoks etkisi yaratan harika bir su tarifi verdi.
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Günlük detoksunuzu sağlayacak, aynı zamanda formda kalmanıza yardımcı olacak detoks suyunun içinde çok kolay temin edilebilecek malzemeler var. İşte Dr. Buyrukçu’nun, yanınızdan ayırmayacağınız detoks suyu tarifi: “1 litre suyun içine 6 adet karanfil, 2 ince dilim taze zencefil, dilimlenmiş yarım limon, 1 dal biberiye, 1 adet kabuk tarçını ekliyor ve yaklaşık 2 saat bekletiyorsunuz.” Dr. Buğra Buyrukçu ayrıca, sabah kalkar kalkmaz, gece yatmadan önce mutlaka bir bardak su içilmesini de önerdi, “Suyu yemek aralarında değil, öncesi veya sonrası içmeye özen gösterilmeli” dedi.