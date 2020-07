Vücudunuzu temizleyecek… Bu detoks suyunu yanınızdan ayırmayın

Her 20 kilo için 1 litre arttırın Buyrukçu, en az oksijen kadar hayati olan suyun tüketim miktarının ise kiloya göre ayarlanması gerektiğini bildirdi. Özellikle havaların ısındığı dönemlerde su tüketiminin ihmale gelemeyeceğine dikkat çeken Dr. Buyrukçu, “Sıcak hava ve egzersiz nedeniyle kaybedilen sıvı yerine konulmazsa, baş ağrısı ve kabızla başlayan, uzun vadede ise daha önemli hastalıklara kadar uzayan bir süreç başlayabilir. O nedenle her bireyin günde, vücudundaki her 20 kilo için 1 litre su içmesi gerekiyor. Örneğin 60 kilo birinin 3 litre su tüketmesi, hele hele sıcak havalarda bundan vazgeçmemesi çok mühim. Detoks etkisi yaratan bitkilerle birlikte içilmesi ise tam bir şifa kaynağı” diye konuştu.