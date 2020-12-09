Vücudunuz uyarıyor! D vitamini eksikliğiniz varsa...

D vitamininin faydaları nelerdir? D vitamininin en önemli rollerinden biri, bağışıklık sisteminizi güçlü tutmaktır, böylece hastalığa neden olan virüsler ve bakterilerle savaşmanıza yardımcı olur. Doğrudan enfeksiyonla mücadeleden sorumlu hücrelerle etkileşime girer. Özellikle soğuk algınlığı veya griple sık sık hastalanırsanız, bu durumun temel nedeni düşük D vitamini seviyesi olabilir.